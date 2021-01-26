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    • 26.01.2021 18:09
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    Son dakika: 'nın ilçesinde patlama sesi

    Gelen son dakika haberine göre, 'nın ilçesinde şiddetli bir patlama sesi duyuldu. İhbar üzerine ekipler olay yerine yönlendirildi. Patlama sesinin, uçağın ses duvarını aşmasından () kaynaklandığı belirtildi.

    DHA
    Sakarya'da patlama sesinin nedeni belli oldu

    'nın ilçesinde patlama sesi duyuldu. İlçenin tamamından duyulan patlamanın nedenini belirlmemek için ekipler, araştırma başlattı.
    Hendek'te saat 16.30 sıralarında patlama sesi duyuldu. Şiddetli patlama, ilçenin tamamında duyuldu. Patlama sesinin ardından , , 'ne bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi. Patlamanın nedeni araştırılıyor.

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    SESİN NEDENİ SONİK PATLAMA

    Sakarya'nın Hendek ilçesinde duyulan patlama, ve Eşkişehir'de de hissedildi. Büyükşehir Belediyesi, konuya ilişkin açıklama yaptı. Patlama sesinin, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

    "Kıymetli hemşehrilerimiz, şehrimizin birçok noktasında duyulan yüksek ses, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklanmıştır. İtfaiyemiz başta olmak üzere belediyemize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değildir."

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    Haberler Güncel Son dakika: Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlama sesi