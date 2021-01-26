Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlama sesi duyuldu. İlçenin tamamından duyulan patlamanın nedenini belirlmemek için ekipler, araştırma başlattı.

Hendek'te saat 16.30 sıralarında patlama sesi duyuldu. Şiddetli patlama, ilçenin tamamında duyuldu. Patlama sesinin ardından Jandarma, AFAD, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi. Patlamanın nedeni araştırılıyor.

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SESİN NEDENİ SONİK PATLAMA

Sakarya'nın Hendek ilçesinde duyulan patlama, Düzce ve Eşkişehir'de de hissedildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, konuya ilişkin açıklama yaptı. Patlama sesinin, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi: