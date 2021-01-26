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    • 27.01.2021 06:09
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    SON DAKİKA: "Mozart" gemisinde korsanlar tarafından öldürülen mühendisin cenazesi Türkiye'ye getirildi

    Son dakika haberi! Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinin mürettebatından Azerbaycan uyruklu Ferman İsmailov'un cenazesi 'a getirildi. Cenaze, THY'nin İstanbul-Bakü seferini yapan uçakla Azerbaycan'a gönderilecek.

    AA
    Öldürülen mühendisin cenazesi Türkiye'ye getirildi

    Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinin mürettebatından Azerbaycan uyruklu Ferman İsmailov'un cenazesi 'a getirildi.

    Gabon'un başkenti Librevil'den kalkan ve İstanbul seferini yapan Türk Hava Yollarının (THY) TK589 sayılı tarifeli uçağı saat 04.30 sıralarında, İstanbul Havalimanı'na indi. Uçağın kargo bölümünden alınan Azerbaycan uyruklu Ferman İsmailov'un cenazesi, nakil aracına konuldu.

    Cenazenin, THY'nin İstanbul-Bakü seferini yapan uçakla saat 07.30'da Azerbaycan'a gönderileceği bildirildi.

    Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı. Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu bir kişi öldürülmüştü. Gemi, üç personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmişti.

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    Kaynak: AA
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: "Mozart" gemisinde korsanlar tarafından öldürülen mühendisin cenazesi Türkiye'ye getirildi