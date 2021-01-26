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    • 26.01.2021 09:29
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    SON DAKİKA: 'nün izdivaç yapılanmasına operasyon

    Son dakika haberine göre, , soruşturması kapsamında örgütün izdivaç yapılanmasına mensup 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Öte yandan İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda, aralarında firari eski emniyet müdürünün de bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı.

    AJANSLAR
    FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına operasyon

    , 'nün izdivaç yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ'nün güncel izdivaç yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; dosya şüphelilerinden bir kısmının etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde alınan ifade ve teşhislerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğu belirtilen sivil 19 şüpheli hakkında Ankara merkezli 13 ilde gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

    İZMİR'DE FETÖ OPERASYONU
    İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda, aralarında firari eski emniyet müdürünün de bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı.

    ERZİNCAN MERKEZLİ 7 İLDE FETÖ OPERASYONU
    Erzincan merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.


    Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyonlar düzenlendi. 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda aktif görevde bulunan 3'ü muvazzaf asker, 9 şüpheli gözaltına alındı.


    Şüpheliler Erzincan'a getirilerek hastanede sağlık kontrollerinden geçirildi. Emniyetteki sorguları sonrası şüphelilerin gözaltı sürelerinin dolmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

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