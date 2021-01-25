SON DAKİKA: Nijerya açıklarında kaçırılan 'Mozart' gemisinde 7 saatlik dehşet: İçeri girer girmez ateş açtılar

Türk mürettebatın görev yaptığı Liberya bayraklı konteyner gemisi 'Mozart', önceki gün Nijerya'nın Lagos kentinden Capetown'a giderken 180 mil açıkta korsan saldırısına uğradı. Gemiye çıktıklarında ikinci mühendis Farman Ismayılov'u öldüren korsanlar, üçüncü güverte zabiti Furkan Yaren ile yağcı Bahadır Yeşilalan'ı gemide bırakıp, 15 mürettebatı beraberlerinde götürdü. Başmühendis Süha Tatlıgül ise korsanlardan saklanarak kurtuldu.
KAPILARI KESTİLER
İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Denizcilik Okulu 1979 mezunu olan Başmühendis Süha Tatlıgül gemide yaşananları Denizcilik Dergisi'ne anlattı. Süha Tatlıgül şunları söyledi: "Sabah saat 6'da saldırmaya başladılar. Dümen dairesine saklanıp sac kapıları kapattık. 6-7 saat kapıları kırmaya çalıştılar. 1.5 saat civarında da kesme taşı ile uğraşıp kapıyı kestiler ve içeri girdiler. Ben kapının açılacağını anlayınca halatın arkasındaki menholden (halatın konulduğu rögar) içeri atladım. İki metre falan yüksekliğindeymiş. Kafamı, kolumu vurup yere düştüm. Karanlık bir yerde saklandım. İçeri girer girmez ateş açtılar. Azerbaycanlı ikinci mühendisimiz öldü. Sonra 2.5 saat civarı sessizlik oldu. Dördüncü kaptan ve yağcı dümen dairesine gelip, 'gittiler' diye bağırınca dışarı çıktım. Hemen makineyi hazırlayıp yol verdim. Sağlığım iyi. Herkese teşekkür ediyorum."
AİLECE DENİZCİ
Başmühendis Süha Tatlıgül'ün eşi Leman Ergeldi Tatlıgül de İTÜ Denizcilik Fakültesi mezunu bir kaptan. Bir denizcilik firmasına bağlı olarak karada çalışıyor. Tatlıgül'ün oğlu Aras ise 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'ni bitirdikten sonra babası gibi denizde çalışmayı seçmiş bir mühendis.
KÖR SEYİR YAPTIK
Hürriyet'in haberine göre, korsanların gemiyi söyledikleri rotada götürmesi için geride bıraktıkları 3'ncü Güverte Zabiti Furkan Yaren ise yaşananları şöyle anlattı: "Kör bir şekilde seyir yapıyorum. Ben de bacağımdan yaralandım. Hiçbir şey çalışmıyor, bir tek radar çalışıyor. Kör topal gidiyorum. Rota verdiler verdikleri rotada götürüyorum gemiyi. Baş mühendisle ben kaldık, bir de yağcı kaldı onun da karnında şarapnel var. İkinci mühendis öldü, 15 kişiyi aldılar ben de götürüyorum gemiyi. Şirketle sürekli haber halindeyiz. Geminin izleme sistemi var, oradan takip ediyorlar."