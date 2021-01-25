SON DAKİKA: Nijerya açıklarında kaçırılan 'Mozart' gemisinde 7 saatlik dehşet: İçeri girer girmez ateş açtılar





ÇAVUŞOĞLU: KORSANLARLA HENÜZ İRTİBAT YOK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise NTV'ye yaptığı açıklamada "Dördüncü kaptanla görüştüm. Gemi Gabon karasularında. Gabon'dan teknik personel talebinde bulunduk. Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz. Korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar. Süreci yakından takip ediyoruz. Kaptanın morali iyi, personel de iyi. Herhangi yaralanma veya başka bir durum yok. Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizin naaşı var, onun için de gerekli işlemleri başlatacağız" dedi.



DIŞİŞLERİ'NDE SEFERBERLİK

Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin başta Abuja olmak üzere Nijerya ve çevre ülkelerdeki büyükelçiliklerinin kaçırılanların kurtarılması için seferber olduğu bilgisini paylaştı. Büyükelçiliklerin, korsanlar üzerinde etkili olabilecek isimlerle temasa geçmeye çalıştığı, bölge ülkeleri istihbaratlarıyla da görüş alışverişi içinde olduğu belirtildi.









ERDOĞAN: KURTARMA GİRİŞİMLERİ SÜRÜYOR

Başkan Tayyip Erdoğan, önceki akşam 2 kez görüştüğü kaptan Furkan Yaren ile dün akşam telefonda tekrar görüştü. Konuya ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Erdoğan, saldırıdan kurtulan 3 personelin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, kaçırılan personelin kurtarılması için de girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.