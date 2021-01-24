Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.01.2021 05:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.01.2021 05:20
    ABONE OL

    Son dakika: 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Gelen son dakika haberine göre, onavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, genelinde 22 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

    AA
    Kısıtlama sona erdi

    Gelen son dakika haberine göre, onavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, genelinde 22 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

    'nde, 30 Kasım 2020'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı , Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.

    Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtmişti.

    Bu kapsamda, sekizincisi 22 Ocak Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

    Türkiye genelinde geçen yıl 4-7 Aralık tarihlerinde ilki uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi