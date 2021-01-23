23 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları için beklenen an gelip çattı. Sayısal Loto'da dev ikramiye 100 milyon TL olarak açıklandı. Büyük ikramiyenin sahibi olmak için kuponlarını doldurup bayilerden yatıranlar şimdi kazanan numaraların hangileri olduğu konusunda arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Bilindiği üzere Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi akşamları saat 21.30'da noter ve Milli Piyango yetkilisi huzurunda gerçekleştiriliyor. Kazanan sayılar millipiyangoonline.com adresinden yapılan canlı çekilişle birlikte vatandaşlara duyuruluyor. İşte 23 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına dair bilgiler...

23 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

23 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları henüz belli olmadı. Çekiliş saat 21.30'da yapılacak ve kazanan sayıların listesi saat 21.40'ta haberimizin içerisinde anlık olarak eklenecektir.

İşte Sayısal Loto ile ilgili detaylı bilgi;