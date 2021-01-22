Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.01.2021 16:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.01.2021 17:18
    ABONE OL

    sunucusu 'in "" özlemi kabardı! Canlı yayında skandal sözler

    CHP yanlısı haberleriyle tanınan sunucusu , katıldığı bir TV programında cuntacı duygularının kabarmasıyla skandal ifadeler kullandı. in Türkiye'de demokrasi ve Cumhuriyet'in supabı olduğunu savunan Gürses, düşmanlarının argümanlarına da çanak tuttu.

    takvim.com.tr
    Özel haber


    sunucusu , katıldığı bir TV programında cuntacı zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

    Gürses, "Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz. Askeri vesayet denen şey neymiş? Türkiye'de demokrasinin ve Cumhuriyet'in supabıymış. Yargıda da öyle" sözlerini sarf etti.




    BAŞÖRTÜSÜ NEFRETİNE ÇANAK TUTTU
    CHP'li 'ın hakkında "Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum" şeklindeki sözlerini de savunan Gürses, "Bu demokrasinin gereği. Bir adam başörtülü hakimin karşısına çıktığımda endişe duyuyorum diyebilir" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Halk TV sunucusu Özlem Gürses'in "askeri vesayet" özlemi kabardı! Canlı yayında skandal sözler