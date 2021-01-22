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    • 23.01.2021 01:47
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    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı : 'ın serbest bırakılması lazım

    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı , 'li terör destekçisi ve Diyarbakırlı sivillerin ölümüne neden olan 'ın serbest bırakılmasını istedi. Geçtiğimiz ay İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı da Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istemişti.

    takvim.com.tr
    İYİ Parti'de ikinci Demirtaş vakası

    İYİ Parti'de FETÖ propagandası aratarak devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, isyan çağrısıyla 40'tan fazla vatandaşın ölümüne 800'e yakın vatandaşın da yaralanmasına neden olan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın hapisten çıkarılmasını istedi.

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    Haber Global'deki bir programda konuşan Erdem, "Selahatttin Demirtaş'ın Selahatttin Demirtaş olması beni hiç ilgilendiriyor. İsterse HDP'nin eski bilmem nesi olsun. İster o olsun. İster bu olsun. Ben hukukçu olarak diyorum ki, AHİM bir karar verdiyse sözleşmede de bir hükmümüz varsa siz ona uyarsınız. Serbest bırakılması lazım. Çünkü sözleşme bunu söylüyor." sözlerini sarf etti.

    KANLI GECE, FETÖ DARBESİNE DESTEK VERDİ!

    İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in FETÖ'cü darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 gecesi "Gençler ben CNN'den şu anda ayrıldım. Olay çok çok ciddi, evlerinize dönün. Lütfen evdeyseniz de çıkmayın. Yorum yapan tweetler falan atmayın" şeklinde skandal bir çağrı yapmıştı.

    İP'Lİ YAVUZ: AİHM'İN KARARINA SAYGI DUYUMALI

    Geçtiğimiz ay Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AHİM), eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın ifade, özgürlük ve güvenlik, serbest seçim haklarının ihlal edildiğine hükmetti ve serbest bırakılması çağrısında bulundu.

    Bunu görev bilen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu da Demirtaş'ın serbest bırakılmasını ima ederek, "AİHM'in kararına saygı duyumalı" demişti. Bu desteğiyle kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

    Fetullahçı Terör Örgütü'yle bire bir propaganda benzerliği gösteren bu 2 İYİ Parti yöneticisi toplumda şüphe uyandırmaya devam ediyor.
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    Haberler Güncel İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem: Selahatttin Demirtaş'ın serbest bırakılması lazım