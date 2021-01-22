İYİ Parti'de FETÖ propagandası aratarak devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, isyan çağrısıyla 40'tan fazla vatandaşın ölümüne 800'e yakın vatandaşın da yaralanmasına neden olan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın hapisten çıkarılmasını istedi.

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Haber Global'deki bir programda konuşan Erdem, "Selahatttin Demirtaş'ın Selahatttin Demirtaş olması beni hiç ilgilendiriyor. İsterse HDP'nin eski bilmem nesi olsun. İster o olsun. İster bu olsun. Ben hukukçu olarak diyorum ki, AHİM bir karar verdiyse sözleşmede de bir hükmümüz varsa siz ona uyarsınız. Serbest bırakılması lazım. Çünkü sözleşme bunu söylüyor." sözlerini sarf etti.

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