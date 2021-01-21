Yüzler gülüyor! Anında hesaba yatacak ATM'den gidip çekeceksiniz! Emekliye tek seferlik 4 bin 500 lira verilecek!

Anında hesaba yatacak ATM'den gidip çekeceksiniz! Emekliye tek seferlik 4 bin 500 lira verilecek! Milyonlarca emekli geçtiğimiz günlerde zamlı maaşlarını almaya başladı. 2021 zamlı maaşlarını alan emeklilerin yüzü de böylece güldü. Bir güzel haber de emeklilik başvurusu yapanlara var. Emeklilik başvurusu yapanlara sunulan avans imkanının, mevcut emeklilere de sağlanması gündemde. Eğer onaylanırsa emekliler en az 4500 TL avans alabilecekler. Memur emeklileri yüzde 7.33 oranında zam alırken işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8.36 oranında alacak. Emeklilerin zamlı maaşları yarından itibaren yatmaya başlayacak. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
Emekli maaşı 90 günlük süre içerisinde bağlanamayanların yazılı başvuru yaparak yararlandığı avansın tutarı 3 net asgari ücret, yani bu yıl için 8 bin 477 lira olurken; bu fırsatın mevcut emeklilere de 3 maaş tutarında uygulanması bekleniyor.
Konuyla ilgili TAKVİM'e çok sayıda mesaj geliyor.
Emekliler, "Avans imkanı sağlanır ve maaşımızdan kesilirse, ihtiyaçlarımızı daha kolay sağlarız. Müjdeli haber bekliyoruz" diyor.
GÖZLER KARARDA
Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek.
EN AZ 4.500 TL
En düşük maaşın bin 500 lira olduğu dikkate alındığında, en az avans 4 bin 500 lira olacak.
Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.
Örneğin; 36 ay taksit olursa, 4 bin 500 liralık avans emeklinin maaşından 3 yıl boyunca aylık 125 lira kesinti yapılarak geri ödenecek.
Milyonlarca emekliye bir müjde daha: Maaş zammından sonra ek ödeme zammı
Milyonlarca emeklinin beklediği Ocak zammıyla ilgili son dakika gelişme yaşandı. Emekliler aldıkları maaş zammının üzerine bir de ek ödeme zammı aldı. Emekli maaşı 1554 liranın altındakilere yüzde 5, üstündekilere ise yüzde 4 ek ödeme yapılacak.
Milyonlarca emekliye ek ödeme müjdesi geldi...
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 8.36, memur emeklilerininki yüzde 7.33 arttı. Ekranda böyle aksiyon görülmedi! Osman Bey ve Alpleri Bizans ordusunu perişan etti
Son dakika! Maaşlarla birlikte ek ödemeler de yükseldi.
Ek ödeme tutarları, zamlı maaş üzerinden hesaplandığı için arttı.
Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da değişti.
Bu ay itibariyle maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstündeki olanlara yüzde 4 ek ödeme verilecek.
Vergi iadesinin yerine gelen ek ödemede emekliler yeni artış beklentisi de taşıyor.
Emekliler, maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.