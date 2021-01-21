Yüzler gülüyor! Anında hesaba yatacak ATM'den gidip çekeceksiniz! Emekliye tek seferlik 4 bin 500 lira verilecek!

Anında hesaba yatacak ATM'den gidip çekeceksiniz! Emekliye tek seferlik 4 bin 500 lira verilecek! Milyonlarca emekli geçtiğimiz günlerde zamlı maaşlarını almaya başladı. 2021 zamlı maaşlarını alan emeklilerin yüzü de böylece güldü. Bir güzel haber de emeklilik başvurusu yapanlara var. Emeklilik başvurusu yapanlara sunulan avans imkanının, mevcut emeklilere de sağlanması gündemde. Eğer onaylanırsa emekliler en az 4500 TL avans alabilecekler. Memur emeklileri yüzde 7.33 oranında zam alırken işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8.36 oranında alacak. Emeklilerin zamlı maaşları yarından itibaren yatmaya başlayacak. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...