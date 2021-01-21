Emekliye tek seferlik binlerce lira verilecek! Anında hesaba yatacak! ATM'den gidip hemen çekeceksiniz! Milyonlarca emekli geçtiğimiz günlerde zamlı maaşlarını almaya başladı. 2021 zamlı maaşlarını alan emeklilerin yüzü de böylece güldü.Bir güzel haber de emeklilik başvurusu yapanlara var. Ülkemizde emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi gündemde. Ayrıca Ocak zammıyla ilgili son dakika gelişme yaşandı. Emekliler aldıkları maaş zammının üzerine bir de ek ödeme zammı aldı. Emekli maaşı 1554 liranın altındakilere yüzde 5, üstündekilere ise yüzde 4 ek ödeme yapılacak. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...