90 yaş ve üstündeki 198 bin kişiye de evinde koronavirüs aşısı uygulandı.

AVRUPA'DA AŞI MERKEZLERİNDE KUYRUK OLUŞTU

Türkiye'de yaşlı vatandaşlar için evde aşılama sürerken Avrupa ülkerlerinde ve ABD'de yaşlılar aşı merkezlerinde kuyruk oluşturdu. Fransa, İngiltere, Almanya, Yunanistan gibi bazı ülkelerden gelen aşı fotoğrafları yaşanan durumu açıkça ortaya koydu.

Aşı merkezlerine gelen yaşlı ve engelliler sıra bekledikten sonra aşı yaptırabildi.

İşte o görüntülerden bazıları



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