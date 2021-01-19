Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama sağlık çalışanları ile başladı.
AŞILANAN SAYISI 950 BİNİ GEÇTİ
Aşı uygulamasının altıncı gününde, aşı yaptıran kişi sayısı 950 bini aştı.
Birinci aşamada yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasında sona gelinmesinin ardından huzurevleri, engelli bakım merkezlerinde kalanlar ile 90 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına bu sabah itibarıyla başlanmıştı.
90 YAŞ ÜZERİNE EVİNDE AŞI
Türkiye'deki 1 milyon 100 bin sağlık çalışanının aşılanmasının ardından engelliler, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile 90 yaş ve üzerinin hafta sonuna kadar aşılanması planlanıyor.
90 yaş ve üstündeki 198 bin kişiye de evinde koronavirüs aşısı uygulandı.
AVRUPA'DA AŞI MERKEZLERİNDE KUYRUK OLUŞTU
Türkiye'de yaşlı vatandaşlar için evde aşılama sürerken Avrupa ülkerlerinde ve ABD'de yaşlılar aşı merkezlerinde kuyruk oluşturdu. Fransa, İngiltere, Almanya, Yunanistan gibi bazı ülkelerden gelen aşı fotoğrafları yaşanan durumu açıkça ortaya koydu.
Aşı merkezlerine gelen yaşlı ve engelliler sıra bekledikten sonra aşı yaptırabildi.
İşte o görüntülerden bazıları
Florida ABD
ABD
İngiltere