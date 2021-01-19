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    • 19.01.2021 22:52
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    'da lar merkezlerinde kuyruk oluştururken 'de 90 yaş ve üzeri vatdanşlar için evde aşılama başladı

    Son dakika haberi... 'de koronavirüs salgınına karşı lama başladı. Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının aşılama işlemi sürerken yurt genelindeki 90 yaş ve üstündeki 198 bin kişiye de evinde koronavirüs aşısı uygulanmaya başlandı. ülkelerinde evde hizmet verilmemesi ve ların aşı merkezlerinde kuyruk oluşturması dikkat çekti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Evde aşı dönemi

    Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama sağlık çalışanları ile başladı.

    AŞILANAN SAYISI 950 BİNİ GEÇTİ
    Aşı uygulamasının altıncı gününde, aşı yaptıran kişi sayısı 950 bini aştı.

    Birinci aşamada yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasında sona gelinmesinin ardından huzurevleri, engelli bakım merkezlerinde kalanlar ile 90 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına bu sabah itibarıyla başlanmıştı.

    90 YAŞ ÜZERİNE EVİNDE AŞI
    Türkiye'deki 1 milyon 100 bin sağlık çalışanının aşılanmasının ardından engelliler, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile 90 yaş ve üzerinin hafta sonuna kadar aşılanması planlanıyor.

    90 yaş ve üstündeki 198 bin kişiye de evinde koronavirüs aşısı uygulandı.

    AVRUPA'DA AŞI MERKEZLERİNDE KUYRUK OLUŞTU
    Türkiye'de yaşlı vatandaşlar için evde aşılama sürerken Avrupa ülkerlerinde ve ABD'de yaşlılar aşı merkezlerinde kuyruk oluşturdu. Fransa, İngiltere, Almanya, Yunanistan gibi bazı ülkelerden gelen aşı fotoğrafları yaşanan durumu açıkça ortaya koydu.

    Aşı merkezlerine gelen yaşlı ve engelliler sıra bekledikten sonra aşı yaptırabildi.

    İşte o görüntülerden bazıları

    Florida ABD


    ABD


    İngiltere


    Paris
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