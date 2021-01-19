Antik kente liman yapılması planına karşı Kıyıkışlacık halkı Başkan Erdoğan'dan yardım istedi

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Antik İasos Kenti'nin yerleşim yeri olan kırsal Kıyıkışlacık Mahallesi'ne yapılması planlanan ikinci limana bölge halkı karşı çıktı. Mahalleli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan, "İasos Antik Kenti, cennet kalsın" diyerek, yardım istedi.

Muğla'nın Milas ilçesinde Antik İasos Kenti'nin bulunduğu kırsal Kıyıkışlacık Mahallesi'ne, bir maden şirketi tarafından yapılması planlanan 'Yük Tahmil ve Tahliye İskelesi ve Dip Tarama Projesi'ne bölgede yaşayanlar karşı çıktı. Yapılacak limanın yaşam alanlarına yakın olmasından dolayı ekolojik dengenin bozulacağını, gürültü ve kirlilik nedeniyle balıkçılığa, turizme, çevreye, doğaya, arkeolojik SİT alanına zarar vereceğini belirten vatandaşlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan yardım istedi.

'TURİZME DE ZARAR VERİR'

Kıyıkışlacık Mahallesi Muhtarı Halis Şahin, "Mahallemiz 3 bin yıllık dünya tarihine ışık tutacak tarihi eserleri, kale, müze, balık pazarı gibi değerleri barındıran zengin bir turizm bölgesidir. 1'inci derece SİT alanı olduğu için yıllarca kazı çalışmaları yapılarak, bu alan tarihe ışık tutmuş ve turizme açılmasıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olmuştur. İasos Antik Kenti'nin bulunduğu Kıyıkışlacık'ta, bölge halkı balıkçılık ve tarım ile geçimini sağlamaktadır. Bölge, balıkçılık ve zeytincilik ile ihracatta önemli pay sahibidir. Mahallemize liman istemiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve doğa dostu eşi Emine Erdoğan'a sesleniyoruz; Sesimizi duyun, İasos Antik Kenti, tarihi ve doğasıyla cennet kalsın, bizlere yardım edin, desteklerinizi bekliyoruz" dedi.

'LİMAN YAPILIRSA, BURADA YAŞAMAMIZIN BİR ANLAMI KALMAZ'

Mahallede yaşayan Hasan Yılmaz, "Balıkçılıktan ve zeytincilikten geçimimizi sağlıyoruz. Burada bu liman olduğu zaman denizlerimiz kirlenecek ve balıkçılığımız bitecek. Zeytin işimiz de bitecek. Bu nedenle limanın yapılmasına 'hayır' diyorum. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum; bize yardım etsin. Köylülerden biri ev yaptırdığı zaman SİT alanı olduğu için 50 bin TL ceza kesiliyor. Bu işe yapılacak bir ceza yok mu? Liman yapılırsa burada yaşamamızın bir anlamı kalmıyor. Liman yapılırsa Kıyıkışlacık'ta hayat durur" ifadelerini kullandı.

Köylülerden Cansu Akın ise "Buranın köylüleri zeytinliğe gidiyorlar. Balıkçılıkla geçiniyorlar. Şehirdeki insanlar için çalışıyorlar. Çalışma hayatımdan kaçıp buraya geliyorum. Buraya bir liman yapıldığında köylülerin bütün yaşam alanları iptal edilecek. Tarihimizi ticarete kurban etmeyelim" dedi.

Ayşe Yılmaz, "Ekmeğimizi, zeytincilik ve balıkçılıktan kazanıyoruz. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum; lütfen bize yardım edin, bize destek olun, mahallemize liman yapmayın" derken,

Gül Moran, "Kıyıkışlacık'ta büyüdüm. Burası 10 bin yıldır insanları beslemiş, pandemi döneminde insanların sığındığı bir yer. Bu nedenle buraya liman yapılmasına karşı çıkıyorum. Liman, denizi kirletir, tahrip eder. Kesinlikle limana 'hayır' diyoruz" şeklinde konuştu.