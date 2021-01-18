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    • 18.01.2021 21:18
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    Valiliği açıkladı: 'nin ilçesinde 78 kilogram patlayıcı ele geçirildi

    'nin ilçesinde havan mühimmatlarıyla güçlendirilmiş 78 kilogram patlayıcı ele geçirildi. Konuya ilişkin Valiliğinden yapılan açıklamada Tel Abyad'ın beldesinde terör örgütüne ait 6 havan mühimmatı kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 6 anahtar sistemi ve 6 kapsül ele geçirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Tel Abyad'ı kana bulayacaklardı! İmha edidi...

    Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk unsurlarınca terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar yürütülüyor.



    EYP, ANAHTAR SİSTEMİ VE KAPSÜL...
    Bu kapsamda Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk beldesinde gerekli önlemler alınarak yapılan aramalarda, 6 havan mühimmatı kullanılarak hazırlanmış yaklaşık 78 kilogram el yapımı patlayıcı, 6 anahtar sistemi ve 6 kapsül ele geçirildi.

    PATLAYICI İMHA EDİLDİ
    İnceleme ve tasnif işlemlerinin ardından sevki tehlike arz eden patlayıcı, bomba imha ekipleri tarafından imha edildi.



    Yerel adli makamlarca patlayıcılarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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