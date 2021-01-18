



EYP, ANAHTAR SİSTEMİ VE KAPSÜL...

Bu kapsamda Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk beldesinde gerekli önlemler alınarak yapılan aramalarda, 6 havan mühimmatı kullanılarak hazırlanmış yaklaşık 78 kilogram el yapımı patlayıcı, 6 anahtar sistemi ve 6 kapsül ele geçirildi.