Dünyanın en zenginleri arasında yer alan Edmond de Rothschild'in tek varisi Benjamin de Rothschild, kalbine yenik düştü.

Ani ölüm sonrası gözler dünyanın en zengin ailelerinden Rothschild ailesine çevrildi. Rothschild ailesinin aşçısı Emine Gülşen Sarıcan dünyaya yön veren ailenin sırlarını deşifre etti.

SARICAN A HABER'E KONUŞTU

İlk kez A Haber'e konuşan Sarıcan, ailenin aşçılık görevinden ayrılmak istemesiyle kendisine zorluk çıkarıldığını ifade etti.