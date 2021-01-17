Türkiye genelinde 15 Ocak 2021 Cuma günü 21:00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05:00 itibariyle sona erdi.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.
Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtmişti.
İLKİ 4-7 ARALIK TARİHİNDE UYGULANDI
Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki 4-7 Aralık tarihlerinde yapıldı.
Bu kapsamda yedincisi 15 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.