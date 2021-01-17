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    Son dakika: genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 05:00 itibariyle sona erdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    56 saatlik kısıtlama sona erdi

    Türkiye genelinde 15 Ocak 2021 Cuma günü 21:00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05:00 itibariyle sona erdi.



    BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.



    Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtmişti.



    İLKİ 4-7 ARALIK TARİHİNDE UYGULANDI
    Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki 4-7 Aralık tarihlerinde yapıldı.



    Bu kapsamda yedincisi 15 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.



    YENİ KARARA KADAR DEVAM EDECEK
    Yeni bir karar alınıncaya kadar sokağa çıkma kısıtlamalarına devam edilecek.

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