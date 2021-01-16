SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı başladı mı? Meteoroloji uyardı: Kar kalınlığı 40 cm ulaşacak!

İstanbullular günlerdir kar yağmasını bekliyordu. AFAD ve Metoroloji İstanbul için üst üste uyarılar yaptı. Uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı akşamüstü başladı.
KAR YAĞIŞI 16.00'DAN İTİBAREN ETKİLİ OLUYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Silivri, Başakşehir ve Bahçeşehir tarafında etkili olmaya başlayan yağışın, ilerleyen saatlerde kent genelinde etkili olmaya başlaması bekleniyor. Karın yağmaya başladığını Başakşehir-Sivas maçını izleyenler canlı yayında öğrendi.
BAŞAKŞEHİR-SİVASSPOR MAÇINI İZLEYENLER KARI GÖRDÜ
Süper Lig'de Başakşehir-Sivasspor arasında oynanan maçı izleyenler İstanbul'daki kar yağışının etkisini gördü.
Saat 16.00'da başlayan maçla birlikte etkisini artıran kar nedeniyle saha zemini birkaç dakikada karla kaplandı.
Futbolcuların daha rahat görebilmesi için maç topunda turuncu renkli olan tercih edildi.
Maç oynanırken çekilen fotoğraflar da kar yağışının ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi.
KAR KALINLIĞI 20-40 CM OLACAK
Meterololoji Genel Müdürlüğü Marmara bölgesi için yoğun kar uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, "Marmara Bölgesinde bugün genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra bölge genelinde, kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte kar yağışına döneceği, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde bu gece ve yarın yoğun kar (20-40 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
BİR UYARI DA VALİ YERLİKAYA'DAN
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular,
Meteoroloji 1. Bölge Müdürümüzün verdiği son bilgilere göre; #İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.
İnşallah özlediğimiz bereketli kar yağışına kavuşuruz
Tedbiri de elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL VE BİRÇOK İL İÇİN KAR UYARISI
Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin kıyıları ve Adana çevrelerinde bugün kuvvetli yağmur ve sağanak, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile Kahramanmaraş'ın yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün Konya, Amasya, Hakkari, Van ve Iğdır haricinde yurt genelinde yağış tahmin ediliyor.
Yağışların Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinde yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.
Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin kıyıları ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile Kahramanmaraş'ın yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.
Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile akşam saatlerinden sonra Güney Ege kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin kıyıları ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile K. Maraş'ın yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı ile akşam saatlerinden sonra Güney Ege Kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA'DA KAR BEKLENİYOR
Marmara Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.
Karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilen bölgede yağışların, İstanbul ve Kocaeli ile Sakarya ve Yalova çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor.
Bölgedeki sıcaklıklar mevsim normalleri altında olacak. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
EDİRNE °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAKARYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, akşam saatlerinden sonra Güney Ege kıyılarında karayelden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İZMİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinin, öğle saatlerinden itibaren il genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu ilçelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
MANİSA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinde kar yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile zamanla bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin kıyıları ve Adana çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) yağmur ve sağanak, K. Maraş'ın yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklenin yağışların, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
HATAY °C, 14°C
Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Konya dışında) bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinin, gece saatlerinde il genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
ÇANKIRI °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde güneydoğu ilçeleri yağmur ve karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Sinop çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren güneydoğu yönünden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 6°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, (Amasya dışında) bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; gece saatlerinde bölgenin doğusunun iç kesimlerde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, (Van, Hakkari ve Iğdır dışında) bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
VAN °C, 7°C
Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışları yarın öğle saatlerinde sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı