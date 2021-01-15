2021 ÖSYM sınav takvimi merak edilerek gündemde sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Koronavirüs nedeniyle pek çok sınav ertelendi ya da online olarak düzenleniyor. ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavlarının ertelenmesinin ardından gözler yeni sınav takvimine çevrildi. Peki, 2021 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu, ne zaman yayınlanacak? ÖSYM sınav takvimi ile 2021 YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL ne zaman yapılacak? Yeni sınav takvimi için bekleyiş sürüyor. Bu sene uygulanması planlanan KPSS, DGS, YKS, ALES, YÖKDİL sınav tarihleri 2021 ÖSYM takvimi ile belirlenecek. Takvimin kısa zaman içerisinde kurumun resmi sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor.