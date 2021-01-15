15 Ocak 2021 On Numara sonuçları için beklenen saatler geldi. On Numara oynayanlar akşam saatlerinin gelmesiyle beraber sonuçların açıklanacağı saate heyecanla beklemekte. Çekilişler önceden haftada bir gün yapılıyordu. Ancak son olarak alınan karara göre artık haftada iki gün; yani pazartesi ve cuma günleri saat 20.00'de gerçekleştiriliyor. Peki, 15 Ocak 2021 On Numara sonuçları açıklandı mı? Bugün On Numara'da hangi şanslı numaralar kazandı? İşte detaylar...

15 OCAK 2021 ON NUMARA SONUÇLARI

Çekilişler saat 20.00'de yapılıyor. Sonuçlar ise saat 20.10'da tam liste halinde duyuruluyor. 15 Ocak 2021 On Numara sonuçları açıklandığı an haberimizde olacaktır.

İşte On Numara hakkında merak edilen bilgiler;