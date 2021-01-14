Soğuk hava etkisini artırdı. Konya Ovası'na 7 ay sonra yağmur yağdı. İzmir'de sel felaketi yaşandı.
7 AY SONRA YAĞMUR YAĞDI
Konya'da, önceki gün şiddetli fırtına vardı. Kent merkezine yağmur, ilçelere ise kar yağdı. Kuraklığın alarm verdiği Konya Ovası da yedi ay sonra yağışa kavuştu. Konyalılar, öğleden sonra bastıran yağmur yağışını sevinçle karşıladı.
ANKARA KAVUŞTU!
Ülke genelinde etkili olan kar yağışı, dün sabah saatlerinde başkent Ankara'da da kendini gösterdi. Kentin yüksek kesimlerindeki Oran, Dikmen ve İncek gibi semtler beyaza büründü. Sürücüler zor anlar yaşadı.
İZMIR'İ SEL ALDI
İzmir'de önceki gece sağanak yağış vardı. Evleri su bastı. Buca İlçesi'nde sel sularının sürüklediği Bahtiye Tuna, park halindeki TIR'ın altında sıkıştı. Talihsiz kadın, vatandaşlar ve emniyet güçlerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.