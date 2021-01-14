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    genelinde havalar soğudu! Ovası’na 7 ay sonra yağmur yağdı... HAVA DURUMU

    Soğuk hava etkisini artırdı. Ovası’na 7 ay sonra yağmur yağdı. ’de sel felaketi yaşandı. Ülke genelinde etkili olan kar yağışı, dün sabah saatlerinde başkent 'da da kendini gösterdi. Kentin yüksek kesimlerindeki , ve gibi semtler beyaza büründü. Sürücüler zor anlar yaşadı.

    Yurttan manzaralar

    Soğuk hava etkisini artırdı. Konya Ovası'na 7 ay sonra yağmur yağdı. İzmir'de sel felaketi yaşandı.

    7 AY SONRA YAĞMUR YAĞDI

    Konya'da, önceki gün şiddetli fırtına vardı. Kent merkezine yağmur, ilçelere ise kar yağdı. Kuraklığın alarm verdiği Konya Ovası da yedi ay sonra yağışa kavuştu. Konyalılar, öğleden sonra bastıran yağmur yağışını sevinçle karşıladı.

    ANKARA KAVUŞTU!

    Ülke genelinde etkili olan kar yağışı, dün sabah saatlerinde başkent Ankara'da da kendini gösterdi. Kentin yüksek kesimlerindeki Oran, Dikmen ve İncek gibi semtler beyaza büründü. Sürücüler zor anlar yaşadı.

    İZMIR'İ SEL ALDI

    İzmir'de önceki gece sağanak yağış vardı. Evleri su bastı. Buca İlçesi'nde sel sularının sürüklediği Bahtiye Tuna, park halindeki TIR'ın altında sıkıştı. Talihsiz kadın, vatandaşlar ve emniyet güçlerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
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    Haberler Güncel Türkiye genelinde havalar soğudu! Konya Ovası’na 7 ay sonra yağmur yağdı... HAVA DURUMU