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    • 14.01.2021 17:37
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    Son dakika: Başkan Erdoğan birazdan yeni tip koronavirüs sı olacak

    Gelen son dakika haberine göre, AK Parti Sözcüsü , Başkan 'ın, AK Parti MYK toplantısının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sı yaptıracağını bildirdi. Koronavirüs aşısı Ankara Şehir Hastanesi'nde uygulanacak. Erdoğan'ın hastaneye gelişi bekleniyor...

    Başkan Erdoğan birazdan aşı olacak

    Son dakika haberi... Başkan 'a Ankara Şehir Hastanesi'nde kovid-19 sı uygulanacak. AK Parti Sözcüsü , Başkan Erdoğan'ın, AK Parti MYK toplantısının ardından Kovid-19 aşısı yaptıracağını açıkladı.

    Geçtiğimiz gün (TİTCK) tarafından, analizleri tamamlanan Çin menşeili aşısına "Acil Kullanım Onayı" verilmişti.

    Dün, Türkiye'ye getirilen ilk koronavirüs aşısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri yaptırmıştı.

    Başkan Erdoğan'ın Ankara Şehir Hastanesi'ne gelişi bekleniyor.

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    Ayrıntılar az sonra...

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