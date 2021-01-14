Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Ankara Şehir Hastanesi'nde kovid-19 aşısı uygulanacak. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ın, AK Parti MYK toplantısının ardından Kovid-19 aşısı yaptıracağını açıkladı.
Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından, analizleri tamamlanan Çin menşeili CoronaVac aşısına "Acil Kullanım Onayı" verilmişti.
Dün, Türkiye'ye getirilen ilk koronavirüs aşısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri yaptırmıştı.
Başkan Erdoğan'ın Ankara Şehir Hastanesi'ne gelişi bekleniyor.
Ayrıntılar az sonra...