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    • 13.01.2021 13:05
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    SON DAKİKA: li 'ın partiden ihracı iptal edildi

    Son dakika haberi: Milletvekili İYİ Parti Başkanı 'nun FETÖ bağlantılarını ifşa ettiği için İYİ Parti'de istenmeyen adam ilan edilmişti ve partiden ihraç edilmişti. Ümit Özdağ ise bu kararı mahkemeye götürmüştü. . Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti. Ümit Özdağ ise karar sonrası yaptığı ilk açıklamada "Mahkeme kararı doğru. Yarın basın toplantısı düzenleyeceğim. Programda yaptığım açıklamalarımın arkasındayım. Hiçbir açıklamamdan dolayı pişman değilim. Yanlış olduğunu düşünmüyorum. Bundan sonra da söylemeye devam edeceğim" dedi.

    Son dakika haberi: Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti.

    İYİ PARTİ'DEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ SONRASI ÜMİT ÖZDAĞ'IN İLK SÖZLERİ
    Ümit Özdağ İYİ Parti'den ihraç kararının iptal edilmesinin ardından "Mahkeme kararı doğru. Yarın basın toplantısı düzenleyeceğim. Programda yaptığım açıklamalarımın arkasındayım. Hiçbir açıklamamdan dolayı pişman değilim. Yanlış olduğunu düşünmüyorum. Bundan sonra da söylemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

    NELER YAŞANDI?
    İYİ Parti Disiplin Kurulu, oy birliğiyle, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden ihracına karar verdi.

    Partiden yapılan açıklamaya göre, Özdağ'ın durumu, İYİ Parti Müşterek Disiplin Kurulunun bugün yapılan toplantısında gündeme alındı.

    Disiplin Kurulunca, Özdağ'ın eylemlerinin, parti tüzüğünün 76/D maddesindeki "İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış ve eylemlerin içerisinde bulunmak" ve "Genel Başkan, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile İYİ Parti milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya görsel basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak" hükümleri kapsamında olduğu değerlendirildi.

    Bu kapsamda, parti tüzüğünün ilgili hükümleri uyarınca Müşterek Disiplin Kurulu tarafından, Özdağ'ın İYİ Parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına oy birliğiyle karar verildi.

    ÖZDAĞ: KARARI MAHKEMEYE GÖTÜRECEĞİM
    İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, AA muhabirine, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partiden ihraç edilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

    Bunun haksız bir ihraç olduğunu savunan Özdağ, "Şu anda sadece mahkemeye götüreceğim. Adalet sanıyorum mahkemede yerini bulur. Bu ihracı kabul etmiyorum. Hukukun bütün temel kurallarına aykırı bir ihraç." diye konuştu.

    DİSİPLİN VE İHRAÇ SÜRECİ
    Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu yönündeki iddialarının ardından Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

    Daha sonra parti teşkilatı, Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunu belirttikleri dilekçeleri Genel Merkez'e ileterek partiden ihracını istedi.

    Genel Başkan Meral Akşener ise teşkilattan gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar verdi.

    Bu gelişmenin ardından Özdağ'a ilişkin dosyayı görüşen Kurul, Özdağ'dan iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunma talep etti.

    Özdağ'ın savunmasını vermesinin ardından 16 Kasım 2020'de toplanan Kurul, oy birliğiyle ihracına karar verdi.

    ÖZDAĞ'DAN TEK CÜMLELİK TWEET
    Ümit Özdağ, mahkemenin kararı sonrası Twitter'dan tek cümlelik bir paylaşım yaptı.
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