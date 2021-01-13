E-Okul öğretmen girişi nasıl yapılır? MEB tarafından hazırlanan e-okul sistemi üzerinden öğrencilerin devam durumu ve ders notları öğrenilebiliyor. Dönem sonunda öğretmenler sisteme giriş yaparak öğrencilerinin karne notlarını giriyor. İşte E-Okul öğretmen girişi MEBBİS, e-Devlet ve E-Okul öğretmen girişi şifre yenileme... e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.
E-OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ MEBBİS- E-DEVLET
E Okul Öğretmen Girişi, e-okul yönetim bilgi sistemi üzerinden sağlanmaktadır. E-Okul sistemine bilgi giriş yetkisi okul yöneticileri ve öğretmenlere verilmiştir.
E-OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ ŞİFRE YENİLEME NASIL YAPILIR?
Sayın e-Okul Kullanıcısı,
Bu bölümü şifrenizi unuttuğunuzda kullanabilirsiniz. Şifrenizi tekrar belirlemek için aşağıda gereken bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Bilgiler doğru ise kullanıcınıza bağlı Cep Telefonunuza onay SMS gönderilecek ve yeni şifrenizi belirleyebileceğiniz bölüm açılacaktır.
Şifrenizin sadece numaralardan veya sadece harflerden oluşmamasına, harf, numara ve noktalama işaretlerini içermesine dikkat ediniz.
E-OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ ŞİFREMİ UNUTTUM (ŞİFRE YENİLEME İÇİN TIKLAYINIZ)
E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ 2021 NASIL AÇILIR?
e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.
İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.
Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.
E OKULDAN VELİLERE UYARI!
e okul VBS girişi güncellendi yeni giriş yeri MEBBİS üzerinden yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrenicilere kolaylık sağlamak amacıyla eğitimi ilgilendiren bütün siteleri aynı başlık altında topladı. Milyonlarca öğrenci bundan sonra https://mebbis.meb.gov.tr/ adresini kullanacak. e-Okul sistemine öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ile kolayca giriş yapabilirsiniz. Aynı şey, sistemin belirlediği güvenlik kod ile birlikte Veli Bilgilendir Sistemi için de geçerlidir. Bu sistem içerisinde yer alan "Not Bilgisi" başlığı altında, çocuğunuzun siteye yüklenmiş tüm notlarını görüp inceleyebilirsiniz. Yazılı ve sözlü sınav notları yanı sıra, performans ve proje ödevlerinden aldığı notlar da yine burada görünecektir.
MEBBİS GİRİŞ
Mebbis şifre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm ilkokul, ortakolu ve liselerin yanında özel eğitim kurumlarının bir çatı altında toplanılarak Milli Eğitim Bakanlığının tüm hizmetlerinin dijital ortamda daha hızlı ve etkin yararlanmak amacıyla oluşturulan bir uygulamadır. Mebbis giriş yapılarak
MEBBİS E-OKUL
Milli Eğitim Bakanlığı e okul yönetim bilgi sistemi üzerinden e okul yönetim bilgi sistemi girişi, Veli Bilgilendirme Sistemi girişi yapılabilmekte.
E okul Yönetim Bilgi sistemi Girişi Sadece Öğretmen Kullanıcıları Tarafından e-Devlet Girişi yapılabilmekte.
Tüm özel okul kullanıcılarından Sisteme Giriş yapamayan kullanıcının tanımlı olduğu T.C. Kimlik numarasının "MEBBİS Özel Öğretim Kurumları Modülü / Personel Arama" ekranı üzerinden Çalışma izninin kontrol edilmesi gerekmektedir.
MEBBİS ÖĞRENCİ SİLİMİ NASIL YAPILIR?
Mebbis üzerinden bir öğrenciyi kurumdan ya da özel yurtlardan silinir? Bunun için Mebbis.meb.gov.tr üzerinden Mebbis giriş yapılır. Sisteme giriş yapıldıktan sonra sol kısımda Öğrenci işlemlerinden öğrenci güncelleme tıklanır. Açılan kısımda öğrencinin TC kimlik numarası girilerek istenilen öğrenciyi daha hızlı bulmak mümkündür.
Mebbis üzerinden öğrenci silimi yapılacak öğrenci tespit edildikten sonra öğrenciye ait bilgilerin olduğu kısımda öğrenci durumu kısmına Ayrıldı seçeneği seçilir. Ayrılma bilgileri kısmında da öğrencinin ayrılma nedeni, ayrılma tarihi seçildikten sonra üst kısımda bulunan Yeni, Sil, Kaydet butonlarının bulunduğu alanı göreceksiniz. Silmek istediğiniz öğrenci bilgileri doldurulduktan sonra Kaydet sekmesi seçilir.