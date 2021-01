Çok Başarılı Öğrenciler İçin;

- Ders içi ve ders dışındaki davranışlarıyla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim.



- Başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.



- Güler yüzün, neşen hepimizi sarıp kucakladı. Bu neşen ve başarının tüm hayatın boyunca seninle birlikte olması temenni ediyorum.



- Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum.



- Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olduğun için tebrik eder, başarılarının devamını temenni ederim.



- Disiplinli, planlı çalışman başarıyı getirdi.



- Akıntıya kürek çekmek kolay; iş, senin gibi akıntıya karşı kürek çekebilmekte



- Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, senin daha büyük başarılar kazanacağına inanıyorum.



- Karnendeki i notlara baktıkça, ne denli daha başarılı öğrenci olduğunu görüyorum. Tebrikler.



- Başarılı, çalışkan ve en önemlisi ahlaklı ve terbiyeli bir öğrencisin, ömür boyu hep başarılı olman dileğiyle.



- Başarılarını okumaya da yansıtarak okuma ve yorumlama konusunda da iyi bir öğrenci olmasını dilerim.



- Başarılı çalışmalarının devamını dileyerek takdirlerimi sunuyorum.



- Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.



- Dünyanın en şanslı öğretmeniyim çünkü dünyanın en harika öğrencisi bende. Tebrikler.



- Saygı, sevgi, azim, zekâ seni anlatan sadece birkaç kelime Tebrikler.



- Bu kadar zorluk arasında ancak senin kadar harika biri bu başarıyı gösterebilirdi.Tebrikler.



- Belki çok yorulduğun dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. İyice dinlen ikinci dönem daha iyisini bekliyorum senden.



- Yıllarca solmayan Kenya gülleri gibi dönem boyunca başarıların hiç solmadı. Artık dinlenme vakti. Daha başarılı olacağını düşündüğüm ikinci döneme iyice dinlenmiş olarak gelmeni istiyorum. İyi tatiller.



- Geriye doğru attığın adımın daha ileriye gitmek için yapılacak bir hamlenin başlangıcı olarak görüyorum. Adımını attın, sıra hamlede.



- Sen istedikten sonra, hangi engel senin yolunu kapatabilir ki? Biraz daha gayret ederek, geleceğin örnek insanı olman için hiçbir engel yok!"



- Hadi bir dilek tut. Bir tane daha; bir tane daha Sen başarınla ve örnek davranışlarınla benim dileklerimi gerçekleştirdin. Senin de her dileğinin gerçekleşmesini diliyorum "



- Güler yüzün, neşen hepimizi sarıp kucakladı. Bu neşen ve başarının tüm hayatın boyunca seninle birlikte olması diliyorum.."



- "Küçük yaramazlıkların da olsa, gösterdiğin gayret ve bana verdiğin başarı hediyesi her şeye değer. Teşekkür ediyorum yavrum."



- "Büyüdüğünde geriye baktığında, başarılı bir öğrenci ve seninle her zaman gurur duyan bir öğretmen göreceksin. Dilerim, başarın ve güzel bir hayat da seni gelecekte bekliyor olur..."



- "Benim şen şakrak, neşeli yavrum. Verdiğin mutluluk hala içimi ısıtıyor. Başarın ve neşen daim olsun"



- Allah herkese senin gibi mükemmel bir öğrenci versin.....



- "Başarı başaracağım diyenindir." seninde bu söze olan inancının artması ve bunu gerçekleştirmen dileğiyle.