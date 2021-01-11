



2) ALIŞKANLIĞA GÖRE YÖNLENDİRME

Av. Köksal, bu şekilde hizmet veren uygulamaların tekelleşmesinde büyük bir tehlike olduğuna vurgu yapıyor. Köksal, "İstenen onayda bir diğer husus alışkanlıklar. Yani WhatsApp aracılığı ile sizin sabah kaçta kalkıp, kaçta uyuduğunuz, hangi olaya ne tepki verdiğiniz, günün hangi saatinde daha mutlu ve pozitif yazışmalar yaptığınız, hangi durumlarda negatif olduğunuz hepsi toplanarak Facebook verileri ile birleşecek. Basitçe zaten sizin konumunuza da erişirken sizin mutlu bir anınızda alışveriş yapmanızı tetikleyecek reklamları size göstermek istiyorlar. İleri seviyede ise iş toplum mühendisliğine gidiyor. ABD'de Facebook'un nasıl seçim sonuçlarına etki ettiğini unutmayalım" ifadelerini kullanıyor. "Sürekli evden işe giden birinin İstiklal Caddesi'ne gideceğini artık bilmek çok kolay" diyen Karcıoğlu, "Sözleşme temelde daha fazla gelir elde etmek için kullanılacak. Ama alınan onay ileride oluşacak daha büyük boyutlu ihlaller için bir kılıf olabilir. Bunu şu an kimse bilmiyor. Şu an reklam için tüm veriler optimize edilecek. Peki sonra bu veriler ne olacak? Bu konuda resmi bir açıklama yapılması şart" diyor.