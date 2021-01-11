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    • 11.01.2021 12:02
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    SON DAKİKA: 'da polis zehir tacirlerini böyle yakalandı

    Son dakika haberine göre, 'da polisin bir süreden bu yana takip ettiği 'torbacı' olarak nitelendirilen sokaktaki uyuşturucu satıcısı 3 kişinin yakalanma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    DHA
    Zehir tacirleri böyle enselendi!

    'da polisin bir süreden bu yana takip ettiği 'torbacı' olarak nitelendirilen sokaktaki uyuşturucu satıcısı 3 kişinin yakalanma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


    İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir süreden bu yana takip ettikleri uyuşturucu satıcılarını yakalamak için harekete geçti.

    Ekipler, üzerlerinde bir miktar uyuşturucu bulunan 3 şüpheliyi kaldırımda yürürken yakalarken, yoldan geçenler ne olduğunu anlayamadı. Yere yatırılarak kelepçelenen 3 şüpheli sorgulanmak üzere 'ne götürülerek sorguya alındı.

    Yapılan operasyon bir işyerinin kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Bağcılar'da polis zehir tacirlerini böyle yakalandı