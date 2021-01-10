İPHONE'DA NUMARA ENGELLEME NASIL YAPILIR?

İOS işletim sistemine sahip iPhone marka telefon kullanıyorsanız seçebileceğiniz iki tür engelleme var.

Birincisi sizi aramış birini engelleme;

- Telefonunuzdan "Son Aramalar"bölümüne dokunun,

- Engellemek istediğiniz numaranın yanındaki bilgi (i) işaretine tıklayın

- Sayfanın en altında "Bu Arayanı Engelle" yazısına tıklayın ve o numarayı engelleyin

İkinci yöntem ise kişi listenizde bulunan yani telefonunuza kayıtlı bir numarayı engellemek için kullanılır. İzlemeniz gereken yol;

- Telefonunuzun kişi listesi sayfasını açın,

- Açılan sayfada engellemek istediğiniz kişiyi bulun ve üzerine tıklayın,

- Sayfanın en altında '"Bu Arayanı Engelle" seçeceğine tıklayın ve engelleme işlemini tamamlayın...