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    • 08.01.2021 18:03
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    Son dakika: 'tan flaş kararı: Temsilci atanacak

    Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı 'un 'de temsilci atayacağını duyurdu.

    TikTok'tan flaş Türkiye kararı!

    Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı 'un 'de temsilci atayacağını duyurdu.

    Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ve 'un ardından bugün gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde TikTok'un da temsilci atayacağını açıkladığını bildirerek, "Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri." ifadesini kullandı.

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Güncel Son dakika: TikTok'tan flaş Türkiye kararı: Temsilci atanacak