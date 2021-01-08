Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan TikTok'un Türkiye'de temsilci atayacağını duyurdu.

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, VK ve YouTube'un ardından bugün gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde TikTok'un da temsilci atayacağını açıkladığını bildirerek, "Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri." ifadesini kullandı.

VK ve YouTube'un ardından bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde TikTok da temsilci atayacağını açıkladı.



Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri.



Hayırlı olsun!https://t.co/iG2VzTOK7f — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) January 8, 2021

Detaylar gelecek...