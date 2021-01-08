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    • 09.01.2021 07:04
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    SON DAKİKA: Meteoroloji için saat verdi! Kuvvetli yağış geliyor | 9 Ocak 2021 hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, , , Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya Kesimi, , , ve çevreleri ile 'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya Kesimi, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.,

    HAVA SICAKLIĞI
    Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    Genellikle güney, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    O İLLERE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

    Yağışların; Trakya Kesimi, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Rüzgarın; Marmara, Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya Kesimi, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beleniyor. Rüzgarın; güney, zamanla kuzeyinde kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/Saat) olarak esmesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 8°C
    Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

    Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 12°C
    Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı

    SAKARYA °C, 20°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 13°C
    Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam yağmur ve sağanak yağışlı

    DENİZLİ °C, 15°C
    Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 16°C
    Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde Göller Yöresi'nde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    ADANA °C, 22°C
    Parçalı bulutlu

    ANTALYA °C, 18°C
    Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

    HATAY °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    ISPARTA °C, 12°C
    Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU
    Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzeybatısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ANKARA °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

    ÇANKIRI °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

    KONYA °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BOLU °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

    DÜZCE °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

    KASTAMONU °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

    ZONGULDAK °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Çorum çevrfelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğusunun iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    AMASYA °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    RİZE °C, 18°C
    Parçalı bulutlu

    SAMSUN °C, 22°C
    Parçalı bulutlu

    TRABZON °C, 18°C
    Parçalı bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ERZURUM °C, 3°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS °C, -1°C
    Parçalı bulutlu

    MALATYA °C, 4°C
    Parçalı bulutlu

    VAN °C, 6°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    DİYARBAKIR °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GAZİANTEP °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SİİRT °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Kuvvetli yağış geliyor | 9 Ocak 2021 hava nasıl olacak?