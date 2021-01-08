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    • 08.01.2021 14:46
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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 'nda müjdeyi verdi: Mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz

    Son dakika haberine göre, Başkan , özel oturumuna Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan oturumda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Amacımız 2022 yılında ülkemiz tarafından üretilen TÜRKSAT 6A'yı uzaydaki yerine yerleştirmektir. Ülkemizde mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz." dedi.

    Başkan Erdoğan müjdeyi verdi

    Başkan , özel oturumuna Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılıyor. Başkan Erdoğan oturumda önemli açıklamalarda bulundu.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    Amerika'dan uzaya gönderilen uydumuzun yolculuğunun başarılı geçmesini, belirlenen tarihte görevine başlamasını temenni ediyorum.

    Bir yandan da ekranlarda uydumuzun fırlatılış görüntüsünü izliyoruz. Uzayda bulunan uydularımızdan 3'ü haberleşme üçü de gözlem için bulunuyor

    30 ÜLKEDEN BİRİ
    Türkiye uzayda yörünge hakkı bulunan 30 ülkeden biridir. TÜRKSAT 5-A uydumuzla doğu yörüngesindeki haklarımızı 30 yıl boyunca güvence altına alıyoruz.

    Amacımız TÜRKSAT 6A'yı 2022 yılında uzaydaki yerine yerleştirmektir

    MİKRO UYDU FIRLATMA TESİSİ KURUYORUZ
    Hem mikro uydu geliştirme hem bu uyduları ülkemizden uzaya gönderme konusunda yoğun bir hazırlık içindeyiz. Ülkemizde mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz.

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