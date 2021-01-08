DHKP-C militanı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, açıklamasında Başkan Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunacağını ve tazminat davası açacağını açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN KAFTANCIOĞLU'NA NE DEMİŞTİ?

Boğaziçi Üniversitesi önünde şiddet eylemlerine karışan öğrencilere ve onları örgütleyen Kaftancıoğlu'na tepki gösteren Erdoğan, "Ben öğrencilerle niye görüşeyim? Öğrenciler önce bir defa bu işin içinde değil. Bu işi içinde olan teröristler var. Ne yazık ki öğrencilikle alakası olmayan işte CHP'nin bakıyorsunuz İstanbul İl Başkanı orada. Zaten kendisi bir DHKP/C militanıdır" ifadelerini kullandı

"TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE HİÇBİR ZAMAN İŞİM OLMAMIŞTIR"

Devletin zirvesinde bulunan Başkan Erdoğan'a karşı haddini aşan kelimeler sarf eden Kaftancıoğlu, "Bugün de AKP Genel Başkanı, yalanlarına yeni bir tanesini ekleyerek DHKP-C militanı olduğum savsatasında bulunmuştur. Bu saçma suçlamasına ilişkin elinde hangi delili varsa derhal kamuoyuna açıklamak zorundadır.

Bir hekim, bir kadın, bir insan hakları savunucusu olarak tüm yaşamım boyunca demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü savunduğum gibi bundan sonra da savunmaya devam edeceğim. Terör ve terör örgütleri ile hiçbir zaman işim olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır.

DEMOKRASİ MÜCADELESİ VERİYORMUŞ

Canan Kaftancıoğlu olarak CHP İstanbul İl Başkanı seçilene kadar tek bir aleyhe suçlama, iddia ve dava ile karşılaşmadığımı, bütün bunları sadece ve sadece siyasi nedenlerle yaşadığımı biliyorum. Demokrasi mücadelesine, çok daha güzel bir Türkiye için çalışmaya korkmadan ve yılmadan mücadele etmeye devam edeceğim.

"TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM"

Ayrıca, AKP Genel Başkanının son iftiraları ve hakaretleri karşısında sessiz kalmayacağımı, Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat hakkında 'Hakaret, Adil Yargıyı Etkileme ve Yargı Görevini Yapanı Etkilemeye Teşebbüs' suçlarını işlemesi nedeniyle suç duyurusunda bulunacağımı ve ayrıca tazminat davası açacağımı kamuoyuna saygıyla duyururum."

KAFTANCIOĞLU'NUN TERÖR SİCİLİ...

Canan Kaftancıoğlu açıklamasında kendisini iyilik meleği ve demokrasi havarisi olarak açıkladı. Ama gerçekler öyle değil.

İşte CHP'nin terör yüzü Kaftancıoğlu'nun terör faaliyetleri;

PKK'LI SAKİNE CANSIZ'A AĞIT

Canan Kaftancıoğlu, PKKlı terörist Sakine Cansız öldürüldüğünde, "İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder' demiş Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti" sözlerini kullanmış, örgüt mensubuna bu şekilde destek vermişti. Daha sonra da bu tweetini silmişti.

PKK/KCK üst düzey yöneticilerinden Sakine Cansız ile ilgili paylaşımı nedeniyle 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan da 1 yıl 6 ay ceza vermişti.

TERÖRİSTE "KOMUTAN" DEDİ!

MLKP terör örgütünün kurucu üyelerinden olan Hasan Ocak için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kaftancıoğlu, "Hasan Ocak yaşıyor. Komutana bin selam!" dedi.

DEVLETE KATİL DEDİ!

Gezi kalkışmasında terör örgütlerinin İstanbul'u yakıp yıkmasına destek olan Kaftancıoğlu, "Devlet katil değil seri katil…" diyerek ne amaçladığını ortaya koymuştu.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİ DESTEKLEDİ

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Kaftancıoğlu skandal paylaşımlarını yine yapmıştı. Darbe gecesi attığı tweette "Tekbir getirerek boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir. İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin." demişti. Hatta Kaftancıoğlu bir iletisinde "Bu saatte ezan okumak suretiyle kalkışma yapanlara ne diyecek ne yapacağız şimdi?" diyebilmişti. Daha sonra ise 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde attığı tweetlerle ilgili canlı yayında "Ben attım ve doğrudur. Bugün de ne kadar haklı olduğumu görüyorum" ifadelerini kullanmıştı.