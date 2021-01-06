2021 yılında aslan burçları kazanıyor! İşte 6 Ocak aslan burcu yorumu...

Bu yeni dönem sizin yaşamınızda önemli başlangıçları getirecek. Tabii bu sizin de aldığınız kararlarla orantılı olacak. Dikkat etmeniz gereken bir konu var. Aslanlar'ın, 2021'de ne istedikleri ve onu nasıl elde etmek istedikleri konusunda daha net olmaları gerekiyor.