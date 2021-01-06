2021 yılında aslan burçları kazanıyor! İşte 6 Ocak aslan burcu yorumu...

Aslanlar için de 2020 beklentilerin uzağında bir yıl oldu. Satürn ve Jüpiter'in Aslanlar'ın karşıt burcuna geçmesi çok güzel bir haber.
Bu yeni dönem sizin yaşamınızda önemli başlangıçları getirecek. Tabii bu sizin de aldığınız kararlarla orantılı olacak. Dikkat etmeniz gereken bir konu var. Aslanlar'ın, 2021'de ne istedikleri ve onu nasıl elde etmek istedikleri konusunda daha net olmaları gerekiyor.
Satürn yolunuzda bir engel olarak duracağından, pek çok Aslan'ın agresif kararlar almaması önemli.
PARA GELİYOR
2021'de tüm emareler Aslanlar'ın daha da büyümesine ve her zamankinden daha güçlü olmasına yardım edeceğini gösteriyor. İş hayatınızda yeni sorumluluklar istemenin tam vakti. Korkmayın ve kendinize güvenin.
Tüm hayallerinizi gerçekleştirmek için 2021, size çok güzel bir geleceğin başlangıcı olacak. Dijital hayalleri olanlar bu fırsatı kaçırmamalı. Gelecek dijitalde.
Bunun farkını görün ve hayallerinizde dijital iş varsa, mutlaka ama mutlaka fırsatlar yaratın. Önünüze çıkan fırsatları da mutlaka değerlendirin.
ÇOCUKLARINIZA GÜVENİN
Aşk hayatınızda yeni bir ilişkiye hemen "evet" dememelisiniz. Çünkü pandeminin etkileri sürerken "hemen aşk olsun" diye düşünen Aslanlar için sıkıntılı süreç 2021'in sonuna kadar sürer.
O nedenle tanıştığınız veya tanışacağınız kişiyle evlilik planı yapmanız büyük bir hata olur.
Biraz zamana bırakmanız önemli. Çocukları olan Aslanlar, onların hedefe koştuğunu görecek.
Bu aileleri gururlandıracak. Çocuklarınızın hobilerini desteklemeniz çok önemli. Bu gelecekte onların daha rahat karar almalarını sağlayacak.