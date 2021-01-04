SON DAKİKA: Kuruyan Ömerli Barajı'nda zamanla yarış! Mahsur kalan yavru balıkları kurtarma operasyonu havadan görüntülendi

ZAMANLA YARIŞ

İhbar üzerine Pendik Belediyesi ekipleri ve Ömerli Barajı Gönüllüler ekibi harekete geçti. Ekipler su birikintilerinde mahsur kalan yavru balıkları kepçeler ile yakaladıktan sonra kovalar aracılığıyla derin sulara bırakmak için zamanla yarıştı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu on binlerce yavru balık özgürlüğüne kavuştu. Öte yandan yavru balıkları kurtarma operasyonu drone ile havadan görüntülendi.