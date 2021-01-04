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    İçişleri Bakanı 'dan 'yer sofrası' cevabı

    İçişleri Bakanı , ‘Mehmetçik neden yer sofrasında’ eleştirilerine sert çıktı. Bakan Soylu, "Varlığımız terör yandaşlarının psikolojisini bozdu" dedi.

    Sofra cevabı
    Bakan Soylu, 'Mehmetçik neden yer sofrasında' eleştirilerine sert çıktı.

    'da kalekol açıldı. Mehmetçik 3 bin metrede nöbete başladı. Teröristlere göz açtırmadı. İçişleri Bakanı Soylu da komandolarla yer sofrasında karavanaya kaşık salladı. Trolleri çıldırttı.



    "Neden yer sofrası" sorularını şöyle cevapladı: Varlığımız terör yandaşlarının psikolojisini bozdu.

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    Haberler Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'yer sofrası' cevabı