Bakan Soylu, 'Mehmetçik neden yer sofrasında' eleştirilerine sert çıktı.
Van Belbuka'da kalekol açıldı. Mehmetçik 3 bin metrede nöbete başladı. Teröristlere göz açtırmadı. İçişleri Bakanı Soylu da komandolarla yer sofrasında karavanaya kaşık salladı. Trolleri çıldırttı.
"Neden yer sofrası" sorularını şöyle cevapladı: Varlığımız terör yandaşlarının psikolojisini bozdu.
Van Belbuka'da kalekol açıldı. Mehmetçik 3 bin metrede nöbete başladı. Teröristlere göz açtırmadı. İçişleri Bakanı Soylu da komandolarla yer sofrasında karavanaya kaşık salladı. Trolleri çıldırttı.
"Neden yer sofrası" sorularını şöyle cevapladı: Varlığımız terör yandaşlarının psikolojisini bozdu.