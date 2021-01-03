Damat adayını tecavüz edip kızı ise bıçakla öldürdüler (3.sayfa haberleri)

Kırşehir'de yakınları tarafından kendilerine ulaşılamayan Osman Ç. (25) ve Vildan İ. (24) toprağa gömülmüş halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan biri, Vildan İ.'nin ailesinin barışma bahanesi ile ikiliyi Kaman'a çağırdığını söyledi:

Vildan'ın ailesinden birileri Osman Ç.'yi evin banyosuna götürerek tecavüz edip bıçakladı. Ç., çok kan akmasın diye leğene konuldu. Vücudunun farklı bölgelerinden yara alan Osman Ç. ve Vildan İ, römorka konularak boş bir araziye götürüldü. Yaralı halde taşınan ikili, ateş edilerek öldürüldü.