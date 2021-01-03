Damat adayını tecavüz edip kızı ise bıçakla öldürdüler (3.sayfa haberleri)

Kırşehir'de yakınları tarafından kendilerine ulaşılamayan Osman Ç. (25) ve Vildan İ. (24) toprağa gömülmüş halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan biri, Vildan İ.'nin ailesinin barışma bahanesi ile ikiliyi Kaman'a çağırdığını söyledi:
Vildan'ın ailesinden birileri Osman Ç.'yi evin banyosuna götürerek tecavüz edip bıçakladı. Ç., çok kan akmasın diye leğene konuldu. Vücudunun farklı bölgelerinden yara alan Osman Ç. ve Vildan İ, römorka konularak boş bir araziye götürüldü. Yaralı halde taşınan ikili, ateş edilerek öldürüldü.
CİNAYET ŞÜPHESİ YOK
Gazıantep'te Feyza Nur Saydam, önceki gün 7'nci kattan düşerek yaşamını yitirdi, Ailesinin avukatı Yunus Emre Ceylan, "Feyza Nur sitenin bahçesinde arkadaşıyla konuşup, evde ailesiyle yemek yedikten sonra odasında bulunan terastan düşerek hayatını kaybetti. İntihar veya düşme şüphesi üzerinde duruluyor ama cinayet ihtimali yok" dedi.
SOBA FACİASI
Batman'da ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Bereket (40) ve Hatice Atay (36) çifti, yaşamını yitirdi. Çiftin komşuları tarafından evden çıkarılan 3 çocuğunun hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.
ALLAH'A HAVALE EDİYORUM
Tokat'ta Büşra Konyar (17) önceki gün yorgun mermiyle ağır yaralandı. Yoğum bakıma alındı. İbrahim Konyar sosyal medya hesabından "Silah atanları Allah'a havale ediyorum. Güzel kızım küçük kuzum için dua edin" paylaşımı yaptı.
ISITICI KABUSU
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde dün devrilen elektrikli ısıtıcıdan yangın çıktı. 26 yaşındaki Serhat Çakmak, dumandan zehirlendi. Hastaneye kaldırılan genç adam kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
CANINA KIYDI
Aydın'da bir kutu ilaç içen 2 çocuk annesi Hatice K. (40), ölü olarak bulundu. Ailesi, gözyaşına boğuldu.
KELEPÇELİ VAHŞET
Muğla Bodrum'daki lüks bir sitede evde yalnız yaşayan Ukrayna uyruklu Kristina Novytska'ya (25) ulaşamayan komşuları, polise haber verdi. Kapı çilingirle açan ekipler, genç kadını sandalyeye oturmuş vaziyette elleri arkadan kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde ölü buldu. Sır ölümle ilgili 2 kişinin ifadesine başvuruldu. Ölümün intihar mı cinayet mi olduğu araştırılıyor.
KUMA BIÇAĞI!
Diyarbakır'da S.Ş., kocası M.Ş. ile üzerine kuma getirdiği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Öfkelenen kadın, mutfaktan aldığı bıçağı eşine sapladı. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Ş.Ş. ise gözaltına alındı.