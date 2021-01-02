Milli projede gurur günü! Yeni Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli Başkan Erdoğan tarafından bugün açılıyor

Malatya-Elazığ karayolu üzerinde Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapımına 2014'te başlanan stratejik konumdaki Yeni Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılan projede gurur günü Başkan Erdoğan'ın video konferansla katılacağı törenle yaşanacak. Kömürhan Köprüsü bölgede, Malatya, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Van, Muş, Şırnak, Hakkari, Mardin, Siirt, Tunceli, Erzurum, Şanlıurfa, Kars ve Bitlis olmak üzere 16 il için lojistik açıdan önemli bir yere sahip geçiş noktası olacak.