2021 Milli Piyango Yılbaşı çekilişiyle büyük ikramiyenin sahibi oldu. İkramiyenin çeyrek bilete isabet ettiği duyuruldu. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tam liste hakkındaki araştırmalar artışa geçti. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye nereye, hangi illere çıktı? İşte Milli Piyango 2021 sıralı tam liste.