2021 Milli Piyango Yılbaşı çekilişiyle büyük ikramiyenin sahibi oldu. İkramiyenin çeyrek bilete isabet ettiği duyuruldu. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tam liste hakkındaki araştırmalar artışa geçti. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye nereye, hangi illere çıktı? İşte Milli Piyango 2021 sıralı tam liste.
120 BİN TL VE 10 BİN TL KAZANANLAR
5 BİN TL KAZANANLAR
SON 6 RAKAMINA GÖRE BİN TL KAZANANLAR
SON 5 RAKAMINA GÖRE 500 TL KAZANANLAR
SON 4 RAKAMINA GÖRE 400 TL KAZANANLAR
SON 3 RAKAMINA GÖRE 300 TL KAZANANLAR
SON 2 RAKAMINA GÖRE 200 TL KAZANANLAR
100 BİN TESELLİ İKRAMİYESİ KAZANANLAR