EVDE DOĞAL YÖNTEMLER!

Zencefil, araç tutması ve hamilelikte yaşanan sabah bulantıları gibi farklı nedenlerle görülen mide bulantılarına iyi gelir. Lavanta, nane, limon veya zencefil koklayın. Sürekli mide bulantısı ise başka bir sağlık sorununun belirtisi olarak görülebileceği için doktor kontrolü gerekebilir. Tuzlu kraker ve tuzlu bir ayran da bulantının azalmasına yardımcı olur. Vücuttaki sıvı kaybı mide bulantısını şiddetlendirebilir. Gün içinde çok fazla kahve içip vücudu susuz bırakmak bulantıya sebep olur. Çok az su içebilir, hatta içine limon da sıkabilirsiniz.