Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı cep telefonundan arayarak, Mehmetçiğe seslendi.

Erdoğan, "Sizin oradaki mevcudiyetiniz ülkelerimiz arasındaki ilişkinin geldiği noktayı gösteren onur nişanesidir. Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan ateşkesin uygulanmasını takip için bölgede görev yapacak siz değerli askerlerimize başarılar diliyorum. Ateşkesi izlemek üzere kurulacak merkezin bir an önce faaliyete geçmesini temenni, silahların namlularındaki dumanlar dağılmamışken, ateşkesi ihlal edecek davranışların içerisine giren Ermenistan güçlerine bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

YENİ YIL MESAJI

Başkan Erdoğan, yeni yıl mesajında, "Ekonomimizi güçlendirecek, demokrasimizin, hak ve özgürlüklerin çıtasını yükseltecek reformları yapacağız" dedi.