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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan ’a son uyarı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Bakanı 'ı cep telefonundan arayarak, Mehmetçiğe seslendi.

    Bu yanlıştan dönün

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Bakanı 'ı cep telefonundan arayarak, Mehmetçiğe seslendi.

    Erdoğan, "Sizin oradaki mevcudiyetiniz ülkelerimiz arasındaki ilişkinin geldiği noktayı gösteren onur nişanesidir. Azerbaycan ve arasında varılan ateşkesin uygulanmasını takip için bölgede görev yapacak siz değerli askerlerimize başarılar diliyorum. Ateşkesi izlemek üzere kurulacak merkezin bir an önce faaliyete geçmesini temenni, silahların namlularındaki dumanlar dağılmamışken, ateşkesi ihlal edecek davranışların içerisine giren Ermenistan güçlerine bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

    YENİ YIL MESAJI
    Başkan Erdoğan, yeni yıl mesajında, "Ekonomimizi güçlendirecek, demokrasimizin, hak ve özgürlüklerin çıtasını yükseltecek reformları yapacağız" dedi.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Ermenistan’a son uyarı