Yılbaşı mesajlarını resimli ve SMS olarak atabileceğiniz şekilde hazırladık. En güzel ve en yeni yeni yıl mesajları ile dostlarınızın yılbaşını kutlamayı ihmal etmeyin. Zaman zaman güldüğümüz, zaman zaman gözyaşı döktüğümüz acısıyla tatlısıyla bir yıl daha sona eriyor. Bu özel ve anlamlı gün için sevdiklerinize yollayacağınız en güzel resimli yılbaşı mesajları ve yeniyıl 2021 tebrik sözleri haberimizde. Siz de en güzel resimli yılbaşı mesajlarından istediğinizi seçin ve sevdiklerinize yollayın... Yılbaşı Türkiye dahil çoğu ülkenin kabul ettiği miladi takvimin son gününden ilk gününe geçiş gecesidir. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
2021 YILI MESAJLARI
Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.
Yeni yıl da umutların gerçek, gerçeklerin mutlulukların sonsuz olsun! İyi Yıllar...
Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.
Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Hoş geldin yeni yıl. Mutlu yıllar dostum!
İşte sonunda buldüm! Neyi mi? Sana gönderebileceğim dostluğumuzun, yeni yılda da devam edeceğini anlatabilecek sıcacık bir, yeni yıl mesajını; Mutlu Yıllar!
Yeni yılda hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine. Mutlu Yıllar!
Ho ho ho! Mutlu yıllar! Yepyeni bir yıla sevgiyle, sevenlerinle, sevdiklerinle merhaba de? Noel Baban...
Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hıç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!
Yeni yılını tüm yüreğimle kutlar daha nice yıllar sağlıkla başarıyla sevdiklerinle birlikte görmeni ve geçirmeni diliyorum... Dün rüya yarın hayaldir... Rüyayı mutlu, hayali umutlu yapan bugündür, gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar sana onu getirsin... Yeni yılın kutlu olsun...
Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.
2021 kurumsal yılbaşı mesajları ve yılbaşı kartı sözleri
-Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. MUTLU YILLAR! -Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar! -2021 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!
-Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara! -En büyük zaman hırsızı, yaşadığımız kararsızlıktır. 2021 yılı tüm kararlarımızın gerçekleşmesi ve mutluluğu getirmesi dileğiyle, nice mutlu yarınlara..
-Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle... -İdeal denen şey bir yıldıza benzer, ona hiçbir zaman ulaşamayız ama, tıpkı denizcilere olduğu gibi bize de yolumuzu gösteren odur. Yeni yılda tüm ideallerine kavuşman dileğiyle mutlu yıllar..
-Yeni yıl bizlere kutlu olsun.. Yeni yıl sizlere de kutlu olsun.. Sağlık, başarı ve mutluluk dolu olsun.. -Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum..
-Nerede yaşam varsa, orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun. Mutlu Yıllar dilerim. -Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılınız kutlu olsun...
-Zamanı yapamayacağımızı şeyleri istemekle geçirdiğimiz söylenir. Oysa gücümüz tüm zamanları zorlar. Yeter ki kendimize ve dostlarımızın gücüne inanalım. Yeni yılda inancımızı pekiştirmemiz ve mutlu olmamız dileklerimle.. -Dünyayı değiştirmek istersen yüreğine inan , dostlarına güven, sevgine sarıl.. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır.. Mutlu Yıllar!!
-Susmak, dayanılması çok güç bir yanıttır. Yeni yılda tüm sorunların yanıtları seninle olsun.. Mutlu yarınlar, mutlu yıllar..
-İnsan, armağanını kalbi ile birlikte vermezse ne değeri vardır. Yeni yıllar Allahın bizlere verdiği armağandır. En mutlu günler seninle olsun.. Armağanınla yücel..
-En işe yaramayan günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelere açılması dileğiyle mutlu yıllar..
-Sevgi bestesinin tınılarını yüreğinizde hissedeceğiniz, ümitlerinizin dostluklarla pekişeceği, gülücüklerinizin hiç bitmeyeceği, sevgi, huzur ve barış dolu bir yıl dileğiyle...
-2021 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Neşe dolu yıllar! -Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzelliklerin sizinle olması dileğiyle? Nice mutlu yıllara!
- Sevdiklerinle beraber nice mutlu ve başarılı yıllar dilerim.. - Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve sizin yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle…
- Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını… Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç… Yeni yılınız kutlu olsun…
- Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.
-En işe yaramayan günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelere açılması dileğiyle mutlu yıllar..
-Sevgi bestesinin tınılarını yüreğinizde hissedeceğiniz, ümitlerinizin dostluklarla pekişeceği, gülücüklerinizin hiç bitmeyeceği,
sevgi, huzur ve barış dolu bir yıl dileğiyle... -2020 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Neşe dolu yıllar! -Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzelliklerin sizinle olması dileğiyle? Nice mutlu yıllara!
Yılbaşı kutlamak günah mı?
Adetlerimizde ve kültürümüzde yer almamasına rağmen birtakım kesimler tarafından uygulatılması empoze edilen yılbaşı kutlamaları, dinimiz açısından hoş görülmeyen bir durumdur. Hak yoldan sapan, Allah'a isyan eden anlamına gelen fasık kimselere benzeyerek dünyalık nefsani yaşam şekillerini taklit etmek, biz Müslümanların imanını tehlikeye sokabilecek durumlardan biridir. Başlangıçta zihni ama daha sonrasında kalbi beraberliğe kadar götürebilen bu durum karşısında Müslümanların yılbaşı kutlaması oldukça yanlıştır. "Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o da onlardandır." (Ebû Dâvûd, Libâs, 4/4031) hadis-i şerifinde açıkça belirtildiği gibi başka kavimlere özenerek onlar gibi davranmamız biz Müslümanlar için yasaklanmış bir durumdur.
Müslümanlar yılbaşını nasıl geçirmeli?
31 Aralık'ı 1 Ocağa bağlayan gecede kutlamaların büyük bir coşku ile devam ettiği yılbaşı kutlamasında biz Müslümanlar olarak onlara hiçbir şekilde benzememiz gerekmektedir. Fasıkları ve kafirleri taklit ederek ahiretimizi tehlikeye atmak yerine yılbaşı gecesini de her zamanki gibi sıradan önem vermeden geçirmek lazımdır. Alkolik kimseler için bayram niteliğinde bir gün olan yılbaşı gecesinde Allah'ın rızasına uygun olmayan nice günahlar işleniyor.
Bilinçsiz dahi olsa kendimizi bu gibi tehlikelerden korumak için televizyondaki eğlence programlarını bile seyretmeden, dünyalık işlerle meşgul olmadan salih amel işlenerek geçirilen bir gece elbette Allah (c.c.)'un da izniyle daha faziletlidir.