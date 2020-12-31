2021'in trafik cezaları belli oldu! Bunu yapan yandı: Cezası 35 bin 699 lira

Tehlikeli veya zararlı maddeleri, ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı eşyayı izin almadan taşıyan ve taşıttıranlara 607 lira ceza uygulanacak.

Hız sınırlarını yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşan, takograf ve taksimetre kullanmayan, yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken yavaşlamayan ve buralardan geçmek üzere olan yayalara öncelik vermeyenler 652 lirayla cezalandırılacak.

Kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunan yolcu ve eşya taşımacılığı yapan araçlarda bu kurala uymamanın cezası 835 lira olacak.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN 1339 LİRA ÖDEYECEK

Alkollü olarak araç kullandığı ilk kez tespit edilen, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde art arda birden fazla şerit değiştiren, ters istikamette araç süren, emniyet şeridi ihlali yapan ve hız sınırlarını yüzde 50'den fazla aşan sürücüler 1339 lirayla cezalandırılacak.

Korsan yolcu taşımacılığı yapanlara 1339 liradan 6 bin 700 liraya kadar ceza verilecek. Alkollü şekilde araç kullandığı ikinci kez belirlenenler 1679 lira, tescilli aracı plakasız kullanan sürücüler ise 2 bin 270 lira ceza ödemek zorunda kalacak.