Sevgiliye yılbaşı mesajları 2021! Yeni yılın başlamasına kısa bir zaman kaldı. Yılbaşında sevgilisini güzel romantik ve anlamlı bir mesaj ile mutlu etmek isteyenler mesajları aramaya başladı. Sevgilisini mutlu etmek isteyenler için yılbaşına sayılı saatler kala romantik ve güzel mesajları derledik. İşte sevgiliye özel yeni mesajları 2021! Yeni yıl, yeni bir takvim yılının başladığı ve takvimin yıl sayısının bir arttığı zaman. Pek çok kültürde bu olay bir şekilde kutlanmaktadır. Günümüzde en çok kullanılan takvim olan Miladi takvimin yeni yılı 1 Ocak'a denk gelmektedir. Birçok ülke 1 Ocak'ı resmî tatil olarak belirlemiştir. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
SEVGİLİYE YENİ YIL MESAJLARI
Sen yanımda, böyle güzel bir hayat yaşadığıma inanamıyorum. Büyümek, sevmek ve ısrar etmek için bir yıl daha coşkuyla bekliyoruz. Yeni Yılın kutlu olsun!
Yeni Yıl kararımı yazıyorum ve seni sevmek listemin başında. Mutlu Yıllar canım.
Sen benim diğer yarımsın. Ben sensiz tam olmazdım. Bu da, bu Yeni Yılı iki kat özel kılıyor çünkü biz birlikteyiz. Yeni Yılın Kutlu Olsun ve mutlu günler, sevgilim.
Yaptığım tüm Yeni Yıl kararlarından, tek gerçekleştirebildiğim, seni sevmekti. Bu gece, yeni bir başlangıcı kutlarken bu vaadi yenileyeceğim.
Ne kadar benzer olduğumuzu görmek korkutucu. Birbirimizi bulduğumuz için şanslıyız. Bu, kesinlikle bu gece ve bundan sonraki her yeni yılda kutlanacak bir şey. Mutlu Yıllar aşkım!
Hayat boyu eşler… Söz verdiğimiz şey buydu ve burada her geçen yıl daha da güçlenerek ve güçlenerek birlikte bir başka Yeni Yıl'ı kutluyoruz. Yeni Yılımız Kutlu Olsun!
Bu, hayatımızdaki kötülükleri seçtiğimiz ve başımızdan savdığımız bir zaman… Kesinlikle söyleyebilirim ki, hayatımda her şeyden vazgeçebilirim ama senden asla vazgeçemem. Seni seviyorum. Mutlu yıllar…
Seni çok sevmemin sebebi, dünyanın en iyi karısı olduğun ve bana bir kral gibi davranmış olduğun için değil, bunun karşılığında benden hiçbir şey istememendir. Bütün dünyayı sana vermek istesem de, sen sadece aşkımı istedin. Bu da sana verebileceğim tek şey. Seni seviyorum. Yeni Yılımız mutlu olsun!
SEVGİLİYE YILBAŞI MESAJLARI
Bazı insanlar daha iyisini yapıp yapamayacağını merak ederek hayatlarını yaşar. Ben böyle değilim çünkü seninle en iyi hayatı yaşadığımdan eminim. Yeni Yılın Kutlu Olsun!
Senin hakkındaki her şeyi seviyorum. Bana göre sen mükemmelsin. Bayan Mükemmel için mutlu yıllar.
Mesafeler senin için olan sevgimi değiştiremez. Yeni Yılın Kutlu Olsun aşkım.
Seninle buluşmak kaderdi. Bundan sonra her Yılbaşı gününü kutlayacak olmamız için dua ediyorum.
Sevgi ve taze fırsatlarla dolu yeni bir yılı dört gözle beklediğimiz şu günlerde geçmişin sıkıntılarını geride bırakalım. Mutlu Yıllar, aşkım.
Hadi bu günü kutlayalım. Yeni Yıl Günü, bugün ve hayatımızın geri kalanını dört gözle bekleyeceğimiz önümüzde çok şey olan bir hatırlatmadır. Mutlu Yıllar.
Biliyorum, sevmesi en kolay insan ben değilim ama en kötü anımda bile her zaman yanımdaydın. Gitmeme asla izin vermediğin için teşekkür ederim. Bu Yeni Yılda bizi daha iyi anlayacağıma söz veriyorum.
Bu geceyi, geçen sene yaşadığımız harika dersler için kutlayalım. Yeni Yılını tebrik ederim.
Bu yeni yılda, hayatınızın geri kalanında asla yalnız hissetmeyeceğinize ve her zaman bana sahip olacağınıza söz veriyorum. Mutlu Yıllar…
Kollarında olduğum zaman tüm endişelerimi unutuyorum.. Bu yıl sen ve benle dolu hatıralar ve güzel anılarla dolu olur umarım. Yeni Yıl'ın kutlu olsun.
Ne zaman senin gözlerine baksam, gelecekte tüm hayatımı görüyorum; hayalim sonsuza dek seninle birlikte olmak! Sevgili kız arkadaşıma / erkek arkadaşıma Mutlu Yıllar.
Bu Yeni Yılda tek bir karar vereceğim ve bunu yaşam boyu tutmak istiyorum – Seni her gün daha fazla sevmeye söz veriyorum.
Bu Yeni Yıl, saçlarındaki rüzgâr, gözlerindeki ışıltı, dudaklarındaki gülüş, kalbindeki aşk olmayı diliyorum – sadece seni ruhumda tutmak istiyorum.
Aşkımla birlikte yepyeni bir yıla başlamak için sabırsızlanıyorum, soğuk kış rüzgârları esiyorken bile kalbim sıcaklıkla dolu. Yeni Yılın kutlu olsun!
İşte sana Yeni Yıl hediyem: kalbim senin için ölümsüz sevgi ile kaplı. Umarım gelecek yıllar boyunca değerini bilirsin.
Hayatımda olman, bana ihtiyaç duyduğum zamanda güvenebileceğim ve arayabileceğim birisi olduğunu garanti ediyor. Bu senenin sona ermesiyle birlikte, bir başka yılın hayatlarımıza girerek, bize birbirimizin her zaman yanında olma şansını elde ediyoruz. Yeni Yılınız mutlu olsun!
Dünyada henüz görülüp yaşanacak birçok şey var. Hayatını yaşa, yeni ufuklar keşfet, bu yeni yılda yeni maceralara git! Pişman olmayacaksın.
Bu mesaj size ve ailenize en içten selamlarımı iletmek için. Umarım harika bir yıl geçirirsiniz ve bu sefer daha da iyi bir yıl olur sizin için. Yakınlarınızla ve sevdiklerinizle mutlu yıllar dilerim!
Tüm sıkıntılarınızın ve acınızın sadece Yeni Yıl kararlarınız kadar sürdüğünü umuyorum. Yeni Yılınız mutlu olsun!
''Gelecek" senin yanımda olmadığın sürece üzerine düşünebileceğim bir konu değil. Bütün hayallerim, bütün planlarım ve hayatımın her bir köşesinde sen varsın. Seninle anlamlanıyor, seninle gülüyor ve mutlu oluyorum. Yokluğun ise kara kuyulardan beter. İşte bu yüzden olmazsa olmazımsın. İşte bu yüzden yeni bir yıla girerken çok daha mutluyum. Önümüzdeki yılın, geçmişten çok daha güzel olmasını, tüm mutlulukların bizi bulmasını ve aşkımızın günden güne çok daha fazla artmasını diliyorum. Yeni yıldan bizim için daha anlamlı olmasını istiyor, seni ise dünyalardan çok seviyorum aşkım.
Yeni yılda bütün güzellikler seninle olsun yeni yılın kutlu olsun sevgilim.
Gözlerimde tutuyorum seni, gözyaşlarım sen. Kalbime hapsettim, her atışı sen. Dilimdeki içli şarkı, burnumdaki sıla kokusu, yanımdaki yamacımdaki yoldaşlık, içimdeki bambaşkalık hepsi sen.
Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle nice mutlu yıllara sevdiceğim.
Her yaşın bir güzelliği vardır. Peki bu yeni yılda hangi güzelliğine aşık olayım bir tanem.
Gönlüm yeni yıla da seninle girdi. Mutlu yıllara bir tanem.
Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle. En içten sevgilerimle.
YILBAŞI NEDİR? NEREDEN ÇIKMIŞTIR?
Yeni yıl, yeni bir takvim yılının başladığı ve takvimin yıl sayısının bir arttığı zaman. Pek çok kültürde bu olay bir şekilde kutlanmaktadır. Günümüzde en çok kullanılan takvim olan Miladi takvimin yeni yılı 1 Ocak'a denk gelmektedir. Birçok ülke 1 Ocak'ı resmî tatil olarak belirlemiştir.
YILBAŞINI KUTLAMAK NEREDEN ÇIKTI?
Milattan önce güneşe tapan putperestler, tanrı saydıkları Güneş'in her gün biraz daha erken kendilerini terk etmesine üzülürlerdi. 25 Aralık'ta günler tekrar uzamaya başlayınca, Güneşin kendileri ile kalmaya razı olduğuna sevinerek kutlamalar yaparlardı. Ayrıca; Güneşe tapan ve kurtarıcı tanrılarının kış başlangıcında doğduğuna inanan, diğer putperest milletler de vardı. Bunlar da Julian takvimine göre kış başlangıcı olarak kabul edilen 25 Aralık'ta özel kutlama törenleri yaparlardı.
O dönemde, Hz. İsa'nın (a.s.) doğum günü kesin olarak bilinmediği için, ilk Hıristiyanların Hz. İsa'nın doğumu için kutladıkları özel bir gün yoktu. Bu sırada Roma İmparatorluğunun her yerinde Güneşe ve putlara tapılıyordu. Roma İmparatoru Büyük Konstantin, putperest iken miladın 313 senesinde Hıristiyanlığı kabul etti. Putperestlikten birçok şeyleri de Hristiyanlığa soktu. Güneş tanrısının doğum günü kabul edilen 25 Aralık'ı yılbaşı kabul etti. Hz. İsa'nın (a.s.) kurtarıcı tanrı olduğuna inanan Hristiyanlar da, Hz. İsa'nın (a.s.) 25 Aralık'ta doğduğunu kabul ettiler. Sonunda bu geceyi miladi yılbaşı ve Noel olarak her sene kutlamaya başladılar."
YILBAŞI VE NOEL FARKI
Yılbaşı kutlamaları yeni gelen yılı karşılamak amacıyla yapılır. Ancak günümüzde yılbaşı kutlamaları ile Noel Bayramı karıştırılmakta. Noel, Hristiyanlık inancında Hz. İsa'nın doğumunu kutlamak amacı olan bir bayramdır. Noel arifesi 24 Aralık'tır ve 25 Aralık'ta başlayan bayram hafta boyunca devam eder. İngilizcede Noel anlamına gelen Christmas'ta kullanılmaktadır.
Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ı Noel olarak kutlarlar. Ancak genel olarak miladi takvime göre 25 Aralık Noel olarak kutlanır. Noel dini bir bayram özelliği taşımasına rağmen 'yılbaşı' böyle bir özellik taşımamakta. Yılbaşı Türkiye dahil çoğu ülkenin kabul ettiği miladi takvimin son gününden ilk gününe geçiş gecesidir. 1 Ocak bu takvime göre yılın ilk günüdür. Hicri Takvime göre ise yılbaşı Muharrem ayının 1′inde gerçekleşir. Hicri Takvim bir Ay takvimi olduğundan 354 güne denk gelir, dolayısıyla Miladi takvime göre yılbaşı her yıl 11 gün önce gerçekleşir.