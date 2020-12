Doodle nedir?

Doodla daha önceden kullanılan bir ifade olmasına karşılık intenet ve arama motoru olarak aktif olarak kullanılan Google'nin kullanılmaya başlanmasından sonra farklı bir anlam için tercih edilmeye başlanmıştır. Doodle, okunurken "Duğdıl" şeklinde okunmaktadır. İçinde bulunduğumuz dönemde Google'nin ana sayfasında yer alan Google logosunun farklı tasarımlar ile kullanıcılara sunulması anlamına gelen Doodle terimi artık günümüzde genel bir anlam olarak kullanılmaktadır. Google'ın bu farklı bir tasarım oluşturma durumuna "Doodle" adını vermesi, günümüzde dikkat çekici logoların tasarlanması işi içinde kullanılmaya başlanmıştır.

Yılbaşı nedir? Nereden çıkmıştır?

Yeni yıl, yeni bir takvim yılının başladığı ve takvimin yıl sayısının bir arttığı zaman. Pek çok kültürde bu olay bir şekilde kutlanmaktadır. Günümüzde en çok kullanılan takvim olan Miladi takvimin yeni yılı 1 Ocak'a denk gelmektedir. Birçok ülke 1 Ocak'ı resmî tatil olarak belirlemiştir.

Milattan önce güneşe tapan putperestler, tanrı saydıkları Güneş'in her gün biraz daha erken kendilerini terk etmesine üzülürlerdi. 25 Aralık'ta günler tekrar uzamaya başlayınca, Güneşin kendileri ile kalmaya razı olduğuna sevinerek kutlamalar yaparlardı. Ayrıca; Güneşe tapan ve kurtarıcı tanrılarının kış başlangıcında doğduğuna inanan, diğer putperest milletler de vardı. Bunlar da Julian takvimine göre kış başlangıcı olarak kabul edilen 25 Aralık'ta özel kutlama törenleri yaparlardı.

O dönemde, Hz. İsa'nın (a.s.) doğum günü kesin olarak bilinmediği için, ilk Hıristiyanların Hz. İsa'nın doğumu için kutladıkları özel bir gün yoktu. Bu sırada Roma İmparatorluğunun her yerinde Güneşe ve putlara tapılıyordu. Roma İmparatoru Büyük Konstantin, putperest iken miladın 313 senesinde Hıristiyanlığı kabul etti. Putperestlikten birçok şeyleri de Hristiyanlığa soktu. Güneş tanrısının doğum günü kabul edilen 25 Aralık'ı yılbaşı kabul etti. Hz. İsa'nın (a.s.) kurtarıcı tanrı olduğuna inanan Hristiyanlar da, Hz. İsa'nın (a.s.) 25 Aralık'ta doğduğunu kabul ettiler. Sonunda bu geceyi miladi yılbaşı ve Noel olarak her sene kutlamaya başladılar."