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    • 31.12.2020 00:14
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    İşte zihniyeti! 'li CHP'nin kanalı başörtülü hakimleri hedef aldı

    'li ve milletvekili CHP'nin kanalı 'de başörtülü hakimleri hedef aldı. zihniyetini hala taşıdığını açıkça belli eden Sağlar, "Yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." şeklinde skandal açıklamalarda bulundu.

    takvim.com.tr
    CHP'li Fikri başörtülü hakimleri hedef aldı!

    'nin kanalı yine bir skandala sahne oldu. CHP'li ve milletvekili Halk TV'de başörtülü hakimleri hedef aldı.

    'ın yasakçı zihniyetini hala taşıdığını açıkça belli eden Sağlar başörtülü hakimlerin adil olmayacağını ima etti.

    "ADALETİ YERİNE GETİREBİLECEKLERİ KONUSUNDA KUŞKUM VAR"
    Sağlar, "Yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." şeklinde skandal açıklamalarda bulundu.

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    Haberler Güncel İşte 28 Şubat zihniyeti! CHP'li Fikri Sağlar CHP'nin kanalı Halk TV başörtülü hakimleri hedef aldı