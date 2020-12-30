1 Ocak Yılbaşı EBA uzaktan eğitim var mı tarzındaki sorular özellikle bugün yoğunluk kazandı. Koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlerine uzaktan eğitimle devam eden milyonlarca öğrenci yılbaşında canlı ders yapılıp yapılmayacağı konusunda araştırmalara başladı. Peki, 1 Ocak Yılbaşı EBA uzaktan eğitim var mı? MEB EBA 31 Aralık canlı ders yapılacak mı? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...

MEB EBA 31 ARALIK CANLI DERS YAPILACAK MI?

31 Aralık Perşembe günü tüm dersler online olarak devam edecektir. Perşembe günü resmi tatil olmadığından tüm dersler önceden belirlendiği şekilde işlenecektir.

İşte konu hakkında merak edilen bilgiler;