Şanlıurfa'da 22 yıldır yatalak olan 82 yaşındaki Emine Hurma, yakalandığı Coronavirüs'e yenik düşerek hayatını kaybetti. 22 yıldır annesine bakmak zorunda kaldığı için evlenmeyen ve zaman zaman annesini sırtına alıp sokakları gezdiren 43 yaşındaki Mustafa Hamamcı ise annesine son görevini cenazesinde yerine getirdi.

Namazın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Hamamcı, "22 senelik hizmet şu anda sona erdi. Benim annem 22 yıldır yatalaktı, bitkisel hayattaydı, ben kendisine bakıyordum. Şu anda annem böyle ayrıldı. Allah'ın rahmetine kavuştu." diye konuştu.