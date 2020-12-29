Şanlıurfa'da 22 yıldır yatalak olan 82 yaşındaki Emine Hurma, yakalandığı Coronavirüs'e yenik düşerek hayatını kaybetti. 22 yıldır annesine bakmak zorunda kaldığı için evlenmeyen ve zaman zaman annesini sırtına alıp sokakları gezdiren 43 yaşındaki Mustafa Hamamcı ise annesine son görevini cenazesinde yerine getirdi.
Namazın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Hamamcı, "22 senelik hizmet şu anda sona erdi. Benim annem 22 yıldır yatalaktı, bitkisel hayattaydı, ben kendisine bakıyordum. Şu anda annem böyle ayrıldı. Allah'ın rahmetine kavuştu." diye konuştu.
OLAYA GELIN!
Bursa'da bir evde perşembe günü, yangın çıktı. Dumandan etkilenen Senem Ç. (18) tedavi altına alındı. Kadının kayınvalidesi Nazen Ç. (49), evde sakladığı 4 bin 500 TL nakit para ile 25 bin TL değerindeki altınlarının sakladığı yerde olmadığını söyledi.
Senem Ç.'nin yangını kendisinin çıkardığı ortaya çıktı. Yangından sonra kayınvalidesinin toplam 30 bin liralık altın ve paralarını çaldığı belirlenen Senem Ç., emniyetteki ifadesinde, "Rüyamda gördüğüm için yaptım" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
CANİ KOCAYA MÜEBBET
Boşanma aşamasındaki eşini ağır yaralayan kocanın müebbet hapsi istendi. Olay geçen yıl Eskişehir'de yaşandı. 1 çocuk annesi Öznur Sazlar (46), boşanma aşamasındaki eşi Harun Sazlar tarafından 16 yerinden bıçaklandı. Kadın ağır yaralanırken, koca tutuklandı. Harun Sazlar'a savcılık mütalaasında öldürmeye teşebbüs suçundan müebbet hapis, tehdit suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.
KAÇAK DOĞUM!
İstanbul Esenyurt'ta polis, bir apartman dairesinin doğumhaneye çevrildiğini tespit etti. Durumu olmayan ailelere para karşılığında bebeklerini satabileceklerini ifade eden şüpheliler operasyonla yakaladı. Sözde doktor Ö.K. ile yardımcısı sözde ebe A.O. gözaltına alındı. Ö.K.'nın "Hacamat için açmıştık" diyerek suçlamaları reddettiği öğrenildi.
ÇALIŞANI ZEHİRLEDİ!
Çinli oyun firması Yoozoo'nun (Oyun Milleti) CEO'su Lin Çi, 16 Aralık'ta şirketindeki bir çalışan tarafından zehirlenerek öldürüldü. Çi'nin işten çıkarmaya zorlamak için maaşını düşürdüğü çalışanı tarafından zehirlendiği iddia ediliyor.
DEDİĞİNİ YAPTI!
İzmir'de psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Osman K. (42), önceki gün sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında intihar edeceğini söyledi. Dün evinde iple hasılı halde ölü bulundu.
ÖLÜME UÇTU
Aydın Nazilli'de Elifnaz Tüten (13), bir apartmanın 7. katından merdiven boşluğuna düştü. Hastaneye kaldırılan küçük kız, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızlarının ölümü nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Tüten ailesini mesai arkadaşları teselli etmeye çalıştı.
92.4 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 92 milyon 431 bin 154 lira devretti. 5+1 bilen 1 kişi 553 bin 173, 5 bilen 3 kişi 113 bin 471'er, 4 bilenler bin 583'er, 3 bilenler 112'şer, 2 bilenler ise 10 lira 70'er kuruş alacak.
1 KİŞİYE 238 BİN
10 bilen 1 kişi 238.438 lira kazandı. 9 bilenler 3.392'şer, 8 bilenler 229'ar, 7 bilenler 45'er, 6 bilenler 8'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.