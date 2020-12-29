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    • 29.12.2020 09:56
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    duyurdu! bölgesinde 2 'lı terörist etkisiz hala getirildi

    Son dakika haberi... , bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Son 24 saat içinde toplamda 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    MSB duyurdu! 10 PKK'lı etkisiz

    : kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 'lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Son 24 saat içinde Avaşin-Basyan bölgesinde toplam 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    Ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Güncel MSB duyurdu! Avaşin- Basyan bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hala getirildi