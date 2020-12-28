Türk savunma sanayisi 2020 yılında çağ atladı! Dünyayı kıskandıracak projeler

Savunma projeleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen alınan tedbirlerle kesintisiz sürdü. Savunma sanayisi şirketleri başta yerli solunum cihazı olmak üzere, sağlık sisteminin ihtiyaç duyduğu cihazların üretimine de destek verdi.

2020 yılında özellikle milli havacılık motorları konusunda stratejik gelişmeler yaşandı. İlk milli helikopter motoru TEI-TS1400 TUSAŞ'a teslim edildi. İnsansız hava araçlarında (İHA) görev yapacak Türkiye'nin yerli ve milli ilk turbodizel havacılık motoru TEI-PD170'in seri üretim ilk partisi de TUSAŞ'a sunuldu.