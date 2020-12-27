Samsun'da 5 katlı binanın altından sokak geçmesi, görenleri şaşkına çeviriyor. Yıllar önce belediyenin planladığı sokak üzerine iki bina yapıldı. Yıllardır çıkmaz sokak olarak kullanılan yol, bundan 8 yıl önce bir binanın yıkılması ve diğer binanın da altının açılması sonucunda yayaların kullanımına sunuldu.

Sokak üzerinde evleri bulunan vatandaşlar ise sokakların açılmasıyla birlikte evlerine daha kestirmeden gidebilme fırsatı buldu. İlk kez apartmanın altından geçen vatandaşların dikkatini çeken sokakta oturan bazı vatandaşlar, verilen hizmet karşısında yetkililere teşekkür etti.

İKİSİ BİR ARADA!



Kara kış geldi çattı. Türkiye'nin doğusu, kar altında, güneyi ise güneş altında kaldı. Doğu Anadolu Bölgesinde, neredeyse tüm nehir ve göller buz tutmaya başladı. Göle'de hava sıcaklığı sıfırın altında 29 dereceye kadar düştü.

Sarıkamış'ta kurtlar yiyecek bulmak için kent merkezine indi. Çıldır Gölü buz tutmaya başlarken bölgede bulunan kayak merkezlerinde ise kar kalınlıkları arttı. Yurdun birçok yerinde ağır kış şartları etkisini gösterirken, Antalya'da turistler, yatlarla Kekova turuna çıktı. Akdeniz'in mavi sularının tadını çıkardı.