CHP'de 'Sarı Başkan' lakaplı Aynur Doğan verdiği ifadede 'Sevgilisi' olarak nitelediği CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a şok suçlamalarda bulundu.
"Pandemi nedeniyle Ankara'dan dönerken bana uğrayacağını söyledi. Ben de kabul ettim" diyen Doğan, görüşmenin devamında ise Karabat'la kahve içtiklerini belirterek ifadesini şu şekilde sürdürdü: Benimle birlikte olmak istediğini söyledi. Kabul etmedim. Daha sonra bana zorla sahip oldu. Benimle sürekli birlikte olmak istediğini söyledi. 'Tanıdıklarına söylerim' diye beni tehdit ediyordu. Bana, 'İBB'den büyük bir ihale alacağım. Sana para vereceğim' diyordu.
"Pandemi nedeniyle Ankara'dan dönerken bana uğrayacağını söyledi. Ben de kabul ettim" diyen Doğan, görüşmenin devamında ise Karabat'la kahve içtiklerini belirterek ifadesini şu şekilde sürdürdü: Benimle birlikte olmak istediğini söyledi. Kabul etmedim. Daha sonra bana zorla sahip oldu. Benimle sürekli birlikte olmak istediğini söyledi. 'Tanıdıklarına söylerim' diye beni tehdit ediyordu. Bana, 'İBB'den büyük bir ihale alacağım. Sana para vereceğim' diyordu.