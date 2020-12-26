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    'de kaset başa sardı: Şantaj ve yasak aşk skandalı

    'li , milletvekili 'la aşka geldi! Yatak odası görüntülerini kaydetti. 10 milyon TL istedi. CHP'li vekilin şikayeti üzerine tutuklanıp hapse gönderildi. Savunması ise skandalın ikinci perdesiydi: Bana zorla sahip oldu!

    Kaset başa sardı!
    CHP'de 'Sarı Başkan' lakaplı verdiği ifadede 'Sevgilisi' olarak nitelediği İstanbul Milletvekili 'a şok suçlamalarda bulundu.



    "Pandemi nedeniyle 'dan dönerken bana uğrayacağını söyledi. Ben de kabul ettim" diyen Doğan, görüşmenin devamında ise Karabat'la kahve içtiklerini belirterek ifadesini şu şekilde sürdürdü: Benimle birlikte olmak istediğini söyledi. Kabul etmedim. Daha sonra bana zorla sahip oldu. Benimle sürekli birlikte olmak istediğini söyledi. 'Tanıdıklarına söylerim' diye beni tehdit ediyordu. Bana, ''den büyük bir ihale alacağım. Sana para vereceğim' diyordu.




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    Haberler Güncel CHP'de kaset başa sardı: Şantaj ve yasak aşk skandalı