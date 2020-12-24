Lise KPSS 70 puan ile atanabilir miyim? Ortaöğretim mezunları Merkezi atamada en az kadro verilen mezunlardır. Hizmetli ve Şoför gibi kadrolar bile 90 ve üstü puanlarla kapatmaktadır. Durum böyle olunca Ortaöğretim mezunları KPSS'de en yüksek puanı alarak merkezi atamada atanmaya çalışmaktadır. Merkezi atama ÖSYM tarafından mülakat aşaması olmadan direkt KPSS puanı baz alınarak yapılan atama olduğu ve memur adayları mülakat aşamaları ile uğraşmak istemedikleri için bu atamaya yoğun ilgi göstermektedirler. Peki lise KPSS düşük puanla memur alımı yapan kurumlar hangileridir? Kaç puanla nereye atanırım?
1) Zabıt Katibi Alımları
Adalet Bakanlığı tarafından açılan memur alım ilanlarında zabıt katipliği kadroları da bulunmaktadır. 2018 yılında yapılan 12 Binlik Adalet bakanlığı memur alımında kadroların yaklaşık 3000 tanesi zabıt katibi kadrosuydu. Bu alımlara önlisans 70 puan ile başvurabilirsiniz.
2) İnfaz Koruma Memuru Alımları
Adalet Bakanlığı bünyesinde her sene binlerce yeni infaz koruma memuru alımı yapılmaktadır. Bu alımlara da lise, önlisans ve lisans mezunları 70 puanla başvuru yapabilmekte ve memur olma hayallerine kavuşabilmektedirler
3) Mübaşir Alımı
Mübaşir alımları da Adalet Bakanlığı tarafından yapılan alımlardandır. Mübaşir alımında İKM ve zabıt katibi alımında olduğu gibi boy şartı ya da klavye sınavı şartı aranmaz. 70 puan ile başvuru yapabilirsiniz.
4) İcra Katibi Alımı
Adalet Bakanlığı tarafından yapılan alımlarda İcra Katibi kadrosu da bulunmaktadır. 2019 yılında en son yapılan alımda 1099 icra katibi memuru alımı yapılmış ve önlisans mezunları 70 puan ile başvurabilmişti.
5) Bekçilik Alımları
60 puan ile başvuru yapılabilen Bekçilik Alımları bazen KPSS'siz de yapılmaktadır. Bu alımlara herkes başvurabilmektedir.
6) Zabıta Memuru Alımları
Belediyeden belediyeye değişiklik göstermekle birlikte çoğu belediye 60 kpss taban puanı istemektedir.
7 ) Belediye Düz Memur alımları
Belediyeler tarafından açılan memur alımlarında düz memur alımı da yapılmakta ve çoğunlukla 70 KPSS puanı şartı aranmaktadır.
Bazı alımlarda sertifikalarınız olması düşük puanla atanmanıza yardımcı olacaktır. Alım ilanı sürecine kadar aşçılık, bilgisayar sertifikası, muhasebe sertifikası, kalorifercilik sertifikası gibi sertifikaları almanız faydanıza olacaktır.
MEMUR OLMAK İÇİN NE YAPMALI?
Adaylardan 2020 yılında da, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, Sağlık açısından görevini Türkiye'nin her yerinde yapmasına engel durum olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturmasında ve arşiv araştırmasında olumlu sonuç almak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak gibi aşağıdaki nitelikler aranıyor.
KPSS 3.10 MADDESİ NEDİR?
Bir testte, en az bir (1) ham puanı bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Yani sonuç olarak KPSS için hesaplanabilen birçok puan türü vardır ve siz hesaplanmasını istediğiniz puan türünü etkileyen testlerden en az bir (1) ham puan yapmalısınız. Testi tamamen boş bırakır veya eksi nete düşerseniz puanınız hesaplanmaz.
KPSS'ye Kimler Girebilir?
KPSS (Ortaöğretim / Önlisans) ortaöğretim okullarından veya önlisans programlarından (lise, meslek lisesi, iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Adayların, B Grubu Kadrolar için ÖSYM'ce gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibariyle sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.
KPSS'ye Neden Girilmelidir?
Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunludur. Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka girmeleri gerekir.
KPSS Sonuçları Ne kadar Süre İçin Geçerlidir?
Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.
KPSS Nerelerde ve Ne Zaman Yapılmaktadır?
KPSS (Ortaöğretim / Önlisans) iki ayrı oturumda Lefkoşa ile birlikte yaklaşık 150 sınav merkezinde yapılmaktadır. Sınav, ortaöğretim düzeyinde girecek adaylar için sabah, önlisans düzeyinde girecek adaylar için de öğleden sonra başlatılmaktadır.
KPSS'nin Geçerli Sayılması İçin Neler Gereklidir?
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için, sınava, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazılı olan salonda girmesi, kopya eylemine karışmamış olması, cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak kodlaması, soru kitapçığının kapağına T.C. Kimlik Numarasını, adını ve soyadını yazmış olması, kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kâğıdına doğru olarak işaretlemiş olması, cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına işaretlemiş olması, soru kitapçığını, cevap kâğıdını, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi, sınavın diğer kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.